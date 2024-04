VinFast bổ sung gói thuê pin mới cho VF 5 Plus, chỉ từ 1,2 triệu đồng/tháng

Gói thuê pin mới được tính theo 3 mốc tương ứng với quãng đường di chuyển trong tháng của khách hàng. Cụ thể, khách hàng chỉ phải trả 1,2 triệu đồng/tháng nếu tổng quãng đường di chuyển trong tháng dưới 1.500 km, 1,6 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển từ 1.500 km đến dưới 3.000 km, và 2,7 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển từ 3.000 km trở lên.

Gói thuê pin mới này được VinFast áp dụng cho mẫu xe VF 5 Plus từ ngày 22/4, mang đến sự linh hoạt, thuận tiện và tối ưu quyền lợi cho khách hàng. Theo đó, nếu nhu cầu sử dụng dưới 1.500 km/tháng, khách hàng có thể tiết kiệm ít nhất 400.000 đồng/tháng so với trước. Đây là món quà tri ân ý nghĩa cho các khách hàng mua xe VF 5 Plus nhân dịp kỷ niệm một năm xe chính thức lăn bánh trên thị trường.

VinFast bổ sung thêm gói thuê pin mới cho khách hàng sử dụng xe VF 5 Plus, chỉ từ 1,2 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển dưới 1.500 km.

Đối với khách hàng đang sử dụng xe VF 5 Plus theo gói thuê pin cũ, VinFast sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang gói thuê pin mới hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên khách hàng sẽ không được quay trở lại gói cũ. Để được hỗ trợ chuyển đổi gói thuê pin, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 hoặc đến showroom, nhà phân phối VinFast gần nhất.

Với việc bổ sung thêm gói thuê pin mới, VinFast tiếp tục khẳng định triết lý "Đặt khách hàng làm trọng tâm", luôn lắng nghe nhu cầu và mang đến quyền lợi tối ưu cho khách hàng. Bên cạnh lựa chọn thuê pin, khách hàng cũng có thể lựa chọn mua xe kèm pin để tối ưu hơn nữa chi phí năng lượng sử dụng hàng tháng.

VinFast đang triển khai chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 2" với nhiều ưu đãi, nhất là chính sách hỗ trợ vay mua xe trả góp "3 nhất" gồm: giá trị vay cao nhất, lên tới 80% giá xe, thời hạn vay dài nhất, tối đa tới 8 năm, và lãi suất vay hấp dẫn nhất. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần thanh toán số vốn đối ứng ban đầu và chi trả tiền gốc và lãi mỗi tháng khoảng hơn 5 triệu đồng là đã có thể sở hữu VinFast VF 5 Plus.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo website: https://vinfastauto.com hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89.