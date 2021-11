Vietmap ra mắt bảo hiểm cháy nổ cho các sản phẩm hỗ trợ lái xe

Dân trí Vietmap - thương hiệu tiên phong cho ra mắt bảo hiểm cháy nổ đối với các sản phẩm hỗ trợ lái xe, với tổng mức bồi thường lên đến 60 tỷ đồng, giúp khách hàng có thêm niềm tin, an tâm hơn khi lắp đặt các sản phẩm chính hãng Vietmap.

Tình trạng cháy nổ do việc lắp đặt các thiết bị ngoại vi hoặc lỗi kỹ thuật không hiếm gặp ở xe hơi. Hầu hết các vụ cháy nổ xuất phát từ các nguyên nhân sau đây: Do thói quen sử dụng - tài xế để xe ở ngoài trời nắng dẫn đến nhiệt độ bên trong xe tăng cao hoặc do pin dự phòng bị phồng rộp. Tuy vậy, các nguyên nhân này lại không được các hãng xe, doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận dẫn đến việc chủ xe không có cơ sở để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình, từ đó gây thiệt hại về tài sản.

Xuất phát từ những thực tế nói trên, việc cho ra mắt bảo hiểm cháy nổ cho các thiết bị, phụ kiện hỗ trợ lái xe là điều hết sức cần thiết. Hiểu được những sự lo lắng và trăn trở của khách hàng, Vietmap - công ty chuyên cung cấp các dòng sản phẩm như thiết bị dẫn đường và camera hành trình chuyên dụng cho ô tô đã tiên phong và chính thức ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội áp dụng hình thức bảo hiểm cháy nổ cho tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, kể từ ngày 1/11/2021. Như vậy, Vietmap là đơn vị tiên phong có bảo hiểm cháy nổ cho các thiết bị, phụ kiện hỗ trợ lái xe.

Lễ ký kết giữa Vietmap và BSH về bảo hiểm cháy nổ sản phẩm (Ảnh: Vietmap).

Gói bảo hiểm cháy nổ với tổng mức giá trị trách nhiệm sản phẩm lên đến 60 tỷ đồng/3 năm, áp dụng cho 8 nhóm thiết bị bao gồm: Camera hành trình, thiết bị GPS dẫn đường, màn hình giải trí DVD Android, HUD, camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, định vị giám sát hành trình, cảm biến áp suất lốp, định vị cá nhân. Trừ các sản phẩm là linh phụ kiện.

Lễ ký kết giữa Vietmap và BSH về bảo hiểm cháy nổ sản phẩm (Ảnh: Vietmap).

Mức bồi thường tối đa về người, tài sản đối với bên thứ ba lên đến 1 tỷ đồng/người/vụ. Mức khấu trừ về tài sản là 10 triệu đồng/vụ tổn thất, thời hạn sử dụng bảo hiểm theo thời gian bảo hành của sản phẩm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Vietmap ký kết cùng BSH.

Khi sử dụng sản phẩm có gói bảo hiểm của Vietmap, từ nay chủ xe có thể yên tâm hơn khi xảy ra các vấn đề cháy nổ. Vietmap và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội sẽ dùng ngân sách để bảo hiểm nếu có thiệt hại phát sinh, người dùng không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, Vietmap tin rằng việc cho ra mắt gói bảo hiểm nói trên, một mặt là sự khẳng định của Vietmap về chất lượng của sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng gói bảo hiểm này, quyền và lợi ích về tính mạng cũng như tài sản của khách hàng sẽ luôn được đảm bảo.

Mọi vấn đề, thắc mắc về bảo hiểm cháy nổ sản phẩm của Vietmap, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Ứng dụng bản đồ Việt

Trụ sở: Số 3 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TPHCM.

Tổng đài liên hệ: 1800.555.546

Mobile: 0921.504.093

Công ty Bảo hiểm BSH TPHCM

Văn phòng: Số 37 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

Tổng đài liên hệ: 1900.969.609

Mobile: 0909.175.571

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Trường Thịnh