Nhiều chủ xe bức xúc vì khoản thu 6.600 đồng/tháng trên VETC, ePass

Từ cuối tháng 7, ví VETC (liên kết thanh toán trên VETC) và ví Viettel Money (liên kết thanh toán ePass) đồng loạt thông báo thu phí dịch vụ định kỳ hàng tháng, áp dụng từ ngày 1/8. Riêng khách hàng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng ePass, thời gian áp dụng dự kiến từ tháng 8.

Người dùng đọc thông báo chính sách thu phí xử lý giao dịch xe qua trạm ePass của Viettel Money (Ảnh: Lê Tỉnh).

Nhiều chủ xe ô tô bức xúc vì khoản phí 6.600 đồng/tháng

Anh Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc OTV Media, cho rằng, số tiền 6.600 đồng/tháng không nhiều với một cá nhân, nhưng khiến nhiều người bức xúc vì họ cảm thấy bị ép. Dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) là dịch vụ độc quyền. Chủ xe muốn đi cao tốc, quốc lộ thì bắt buộc phải dán thẻ của một trong hai nhà cung cấp, VETC hoặc ePass.

"Đã dán thẻ thu phí tự động không dừng thì bắt buộc phải đăng ký tài khoản và sử dụng ví thanh toán. Người dùng không còn lựa chọn nào khác. Không chấp nhận khoản thu thì chỉ có cách xóa tài khoản. Mà xóa tài khoản rất khó thực hiện vì phải được phía nhà cung cấp dịch vụ duyệt, đồng thời không còn được đi cao tốc", anh Đại Hoàng nhìn nhận.

Anh Phạm Thành Lê, admin cộng đồng Otofun, có quan điểm tương tự. Theo anh, đây là hành vi độc quyền khi hai nhà cung cấp trên thị trường đồng loạt thu phí dịch vụ ví điện tử cùng thời điểm và giá dịch vụ giống hệt nhau.

Nhân viên hỗ trợ tài xế dán thẻ ETC (Ảnh: Hoàng Giám).

Tài khoản Huyền Trân phân tích: "Vấn đề không phải 6.600 đồng, mà chủ xe đã sử dụng dịch vụ gì mà bị thu phí. Dán VETC và ePass là bắt buộc để vào cao tốc vì trả tiền mặt không được trạm thu phí chấp nhận".

"Bên được lợi ở đây là các trạm thu phí BOT chứ không phải các chủ xe ô tô. Nhờ VETC và ePass, họ tiết kiệm được chi phí nhân sự, dễ dàng quản lý dòng tiền. Vì thế đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) phải thu tiền từ các trạm thu phí BOT chứ không phải khách hàng", tài khoản này viết.

Quan điểm trên được nhiều người ủng hộ. Tài khoản Thanh Nguyen cho rằng: "Chủ xe ô tô đi qua trạm thu phí có nghĩa vụ trả tiền cho đơn vị quản lý tuyến đường. VETC hay ePass là trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán tự động. Như vậy, họ phải ký hợp đồng, thu phí của đơn vị quản lý tuyến đường mới đúng".

VETC và ePass giải thích

Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Dân trí, đại diện VETC cho biết đây (khoản thu 6.600đ/tháng - PV) là phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC. Khoản phí này không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông.

"Ví điện tử VETC chỉ là một trong các phương tiện thanh toán mà khách hàng có thể lựa chọn, không phải lựa chọn duy nhất. Khách hàng hoàn toàn có thể giữ nguyên thẻ VETC và tài khoản giao thông, đồng thời lựa chọn liên kết thẻ tín dụng thay vì sử dụng Ví điện tử VETC. Với phương án này, VETC hiện không thu phí quản lý tài khoản", đại diện VETC nêu.

Đối với ePass, đại diện đơn vị giải thích rõ cơ chế thu phí. ePass khẳng định khách hàng không phát sinh giao dịch qua trạm trong tháng sẽ không bị thu phí trong kỳ thanh toán; đồng thời, khoản phí được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Khoản phí cũng không tính theo số "đầu xe" đăng ký. Một tài khoản có thể quản lý nhiều xe.

"Đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, hiện không có giới hạn số lượng xe đăng ký trên một tài khoản theo cơ chế tính phí này. Các gia đình có nhiều phương tiện, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận tải có thể chủ động quản lý nhiều phương tiện trên cùng một tài khoản và yên tâm chi phí sẽ không tự động nhân lên theo số lượng xe", nội dung của ePass nêu.

Về phía Viettel Money, đại diện đơn vị cho biết doanh nghiệp chưa thu phí dịch vụ ETC trước thời điểm áp dụng chính sách mới.

Trước thời điểm chính sách mới được thông báo và áp dụng, đại diện Viettel Money khẳng định không thu bất kỳ khoản phí quản lý tài khoản hay phí xử lý giao dịch nào đối với dịch vụ ETC.

"Các khoản phí khách hàng có thể từng phát sinh trước đây, nếu có, liên quan đến những dịch vụ, tiện ích bổ sung được khách hàng chủ động đăng ký sử dụng, không phải phí quản lý tài khoản hay phí xử lý giao dịch ETC.

Do đó, chính sách mới cần được hiểu là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác", đại diện Viettel Money chia sẻ.

Có nhiều giải pháp thanh toán khác nhau trên VETC, ePass

Trước thông báo mới, nhiều người chủ xe ô tô phản đối chính sách thu phí của ví VETC và ví Viettel Money bằng cách hủy liên kết ví điện tử, và tìm đến các phương thức thanh toán khác trên ứng dụng VETC và ePass.

Cần lưu ý, tất cả các hình thức liên kết thanh toán hiện nay đều thu phí của người dùng.

Với ePass, ngoài phương thức thanh toán thông qua ví điện tử Viettel Money, người dùng có thể chuyển sang dùng ví điện tử MoMo, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Mỗi phương thức sẽ có mức phí khác nhau. MoMo thu 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng. Ví dụ, phí qua trạm BOT là 150.000 đồng, chủ xe sẽ thanh toán thêm 1.500 đồng phí liên kết. Nếu phí BOT là 15.000 đồng, khoản phí cộng thêm là 1.000 đồng (tối thiểu).

Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng (Visa, Mastercard...) tính phí 2.200 đồng + 1,902% giá trị giao dịch (tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch), còn thanh toán qua liên kết ngân hàng sẽ cộng thêm 1.000-3.000 đồng/giao dịch.

Đối với VETC, ngoài ví điện tử VETC, người dùng có thể lựa chọn liên kết thẻ tín dụng. Với phương án này, VETC không thu phí quản lý tài khoản. Mức phí sẽ phụ thuộc vào biểu phí riêng của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng.

Các phương thức liên kết thanh toán trên ePass Phương thức liên kết Biểu phí (đã gồm VAT) Viettel Money Khách hàng cá nhân: 6.600 đồng/tháng Khách hàng tổ chức/doanh nghiệp: 66.000 đồng/tháng MoMo 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng Thẻ tín dụng 2.200 đồng + 1,902% giá trị giao dịch (tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch) Trích nợ ngân hàng (BIDV/Vietinbank/MB...) 1.000-3.000 đồng/giao dịch