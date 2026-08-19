Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam: Động cơ V12, mạnh hơn 800 mã lực

Sau 2 năm ra mắt toàn cầu, chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên đã được đưa về Việt Nam, thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại TPHCM. Một số nhân viên bán hàng của đơn vị này cũng đã bắt đầu chào khách đặt mua, nhưng chưa hé lộ giá bán cụ thể của mẫu siêu xe này.

Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Đỗ Huy).

Tại thị trường quốc tế, Ferrari 12Cilindri có giá bán khởi điểm khoảng 423.000 USD, quy đổi tương đương cỡ 11 tỷ đồng. Đây là giá bán tiêu chuẩn, chưa tính các tùy chọn đi kèm.

Theo một số người am hiểu thị trường ô tô, chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam có thể được định giá khoảng 15-20 tỷ đồng. Mức giá này được cho là chịu ảnh hưởng đáng kể từ các loại thuế, phí, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe sử dụng động cơ dung tích lớn.

Ferrari 12Cilindri là sản phẩm kế nhiệm mẫu 812 Superfast, nằm ở vị trí đầu bảng tại hạng mục GT (grand tourer) của Ferrari (Ảnh: Ferrari).

Thiết kế của Ferrari 12Cilindri đậm chất grand tourer với phần mui dài. Phần đầu xe gợi nhớ đến mẫu xe 365 GTB/4 Daytona huyền thoại, nhưng phần cản trước và cụm đèn có tạo hình góc cạnh, hiện đại hơn. Tại thị trường quốc tế, xe còn có phiên bản mui trần (Spider), bên cạnh biến thể Coupe.

Chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam có màu sơn đỏ ánh kim đặc trưng của thương hiệu “ngựa chồm”. Bộ mâm có tạo hình 5 chấu đơn được sơn đen bóng, kết hợp với cùm phanh vàng bên trong; một số chi tiết như ốp cản sau và ốp sườn sử dụng vật liệu carbon, nhiều khả năng bao gồm cả ốp cản trước.

Tuy nhiên, hình ảnh nội thất thực tế chưa được hé lộ, nên chưa rõ xe đi kèm những tùy chọn gì. Tại thị trường quốc tế, khoang cabin của xe có khá nhiều màn hình, từ bảng đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch sau vô-lăng cho đến màn hình trung tâm 10,25 inch, và màn hình giải trí 8,8 inch cho ghế phụ.

Nội thất của Ferrari 12Cilindri có thiết kế khá ấn tượng. Xe chỉ có 2 chỗ ngồi (Ảnh: Ferrari).

Về khả năng vận hành, Ferrari 12Cilindri được trang bị động cơ V12 đặt sau trục bánh trước, có dung tích 6.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 819 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 678Nm. So với người tiền nhiệm 812 Superfast, dòng xe này mạnh hơn 30 mã lực nhưng sức kéo thấp hơn 40Nm.

Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, Ferrari 12Cilindri có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 2,9 giây và 0-200km/h trong 7,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 340km/h, theo công bố của nhà sản xuất.