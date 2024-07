Mức chào bán 6 tỷ đồng cho chiếc McLaren 650S Spider trên được xem là "mềm" hơn so với các xe tương đương cùng đời 2014. Đầu năm nay, một chiếc khác với gói độ Liberty Walk với giá chào bán 7,6 tỷ đồng cũng đã được xem là "rẻ" so với mặt bằng (Ảnh: An Phúc).