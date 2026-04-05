Trung Quốc vượt Nhật Bản về xuất khẩu ô tô sang Australia

Trang Caixin đã trích dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Australia (FCAI) cho thấy sự thay đổi diễn ra vào tháng 2, khi lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 22.300 chiếc, chiếm khoảng 25% thị phần ô tô nhập khẩu. Con số này giúp Trung Quốc vượt Nhật Bản (21.600 xe) và Thái Lan (19.400 xe).

Dữ liệu tháng 2 đánh dấu một bước ngoặt, chấm dứt sự thống trị của Nhật Bản tại thị trường nhập khẩu ô tô Australia đã kéo dài từ năm 1998. Việc này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu người tiêu dùng, chuyển hướng sang xe điện và các lựa chọn có chi phí hợp lý hơn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Sự gia tăng nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc phần lớn xuất phát từ việc xe điện và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) ngày càng phổ biến. Một trong những thương hiệu dẫn đầu là BYD, do hãng tận dụng tốt cơ hội tốt từ nhu cầu ngày tăng của người tiêu dùng Australia đối với xe điện giá rẻ. Doanh số của BYD tăng 160%, đạt 10.200 xe trong hai tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, Great Wall Motor (GWM) cũng thành công ở các phân khúc SUV và bán tải, với mức tăng trưởng doanh số 23,4% trong năm 2025, vươn lên dẫn đầu các phân khúc này.

Thị trường xe du lịch tại Australia phụ thuộc nhiều vào xe nhập khẩu, do không còn nền tảng sản xuất nội địa sau khi các hãng xe lớn rút khỏi hoạt động sản xuất trong nước.

Việc không áp thuế nhập khẩu cùng với xu hướng ưa chuộng SUV và xe thương mại nhẹ khiến Australia trở thành thị trường trọng điểm đối với các thương hiệu ô tô toàn cầu. Người tiêu dùng tại đây nhanh chóng đón nhận xe Trung Quốc nhờ giá bán cạnh tranh, trang bị công nghệ hiện đại và xu hướng điện hóa.

Chỉ trong vài năm, các hãng xe Trung Quốc đã trở thành một phần quan trọng của thị trường Australia. Kể từ năm 2020, đã có 9 thương hiệu Trung Quốc mới gia nhập thị trường, nâng tổng số hãng xe Trung Quốc tại đây lên hơn 10. Những cái tên nổi bật bao gồm: MG Motor, BYD, GWM và Chery.

Riêng doanh số xe điện tại Australia đã đạt 103.000 chiếc trong năm ngoái, với xe sản xuất tại Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn.

Trang Caixin đã dẫn lời các chuyên gia trong ngành dự báo rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể chiếm hơn 40% thị phần xe mới tại Australia vào năm 2030, nếu duy trì được lợi thế về giá bán và công nghệ.