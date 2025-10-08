Tranh cãi về mẫu SUV không màn hình: Tối giản tiện lợi hay cắt trang bị?

Một người dùng mạng xã hội Reddit ở Đức đã khơi mào một cuộc tranh luận sau khi nhận thấy chiếc SUV của tập đoàn Stellantis không có bất kỳ hệ thống thông tin - giải trí hay màn hình cảm ứng nào. Và bài đăng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mẫu xe được nhắc đến là Opel Frontera. Theo cấu hình chính thức của Opel tại Đức, mẫu Frontera Edition tiêu chuẩn bỏ qua một số tính năng có sẵn trong các phiên bản cao cấp hơn như GS và Ultimate.

Mặc dù có thiết kế tối giản, phiên bản Frontera giá rẻ nhất vẫn được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch. Tuy nhiên, thay vì màn hình cảm ứng thường thấy trên bảng điều khiển màu đen bóng, phiên bản này chỉ có giá đỡ điện thoại thông minh.

Ở vị trí trung tâm táp lô chỉ có giá đỡ điện thoại đơn giản, thay vì màn hình cảm ứng cỡ lớn như thường thấy trên các mẫu xe đời mới hiện nay (Ảnh: Stellantis).

Mẫu crossover này được trang bị radio cơ bản, micro để gọi điện và ra lệnh bằng giọng nói, cùng hai loa trước chỉ hoạt động khi kết nối điện thoại qua Bluetooth. Ngoài ra, còn có cổng USB Type-C cho phép sạc nhanh khi đang di chuyển, trong khi hệ thống điều hòa không khí vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển với các núm xoay trên bảng điều khiển trung tâm.

Người mua xe muốn nâng cấp có thể lựa chọn gói Tech, bổ sung màn hình cảm ứng 10 inch, radio DAB, định vị, camera lùi, sạc không dây và tựa tay phía trước có hộc chứa đồ.

Trong khi đó, gói Comfort mang đến ghế ngồi và vô lăng có sưởi, cùng điều hòa tự động.

Gói Design bổ sung nâng cấp ngoại hình với mui xe màu trắng, thanh ray nóc màu đen và các chi tiết màu trắng tương ứng cho bộ mâm thép 16 inch.

Điều thú vị là tại Pháp, phiên bản Frontera được trang bị sẵn màn hình thông tin giải trí tiêu chuẩn, mặc dù giá khởi điểm còn thấp hơn. Các mẫu xe Opel cỡ nhỏ khác, như Corsa và Mokka, cũng được trang bị màn hình trên tất cả các phiên bản.

Mẫu Opel Frontera dùng chung nền tảng khung gầm với Citroen C3 Aircross (Ảnh: Stellantis).

Opel không phải là hãng xe duy nhất theo đuổi phong cách thiết kế “không màn hình”. Một số nhà sản xuất ô tô hiện nay cung cấp các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng đế cắm điện thoại thông minh thay vì màn hình tích hợp.

Dacia là thương hiệu dẫn đầu xu hướng này, với tất cả các mẫu xe của hãng, ngoại trừ mẫu Bigster, đều được trang bị cấu hình cơ bản “Essential” mà không có màn hình cảm ứng.

Trong cùng tập đoàn Stellantis, triết lý tương tự cũng được áp dụng cho các mẫu Citroën C3, C3 Aircross và Fiat Grande Panda, tất cả đều chia sẻ nền tảng xe thông minh với phiên bản Frontera.

Một loạt các mẫu xe điện đô thị giá rẻ sắp ra mắt, chẳng hạn như VW ID.Up (ID.Every1) và Renault Twingo, cũng được kỳ vọng sẽ cho phép người lái sử dụng điện thoại thông minh để thay thế cho màn hình giải trí đa phương tiện và định vị. Việc này sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô giảm giá thành.

Trong khi nhiều người mua thích màn hình của hệ thống thông tin - giải trí lớn hơn, một số khác lại thích sự đơn giản khi sử dụng thiết bị cá nhân, vốn có thể dễ dàng cập nhật. Một lợi thế thiết thực khác là: không có màn hình chiếm hết bảng điều khiển, các nút điều khiển thiết yếu như sưởi và thông gió vẫn được bố trí vật lý, đơn giản, dễ sử dụng hơn.

Ngoài châu Âu, bạn sẽ tìm thấy vô số mẫu xe không màn hình ở Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á và Nam Mỹ. Ngược lại, người mua Trung Quốc có thể tiếp cận màn hình lớn và các tính năng công nghệ cao trên đại đa số các loại xe du lịch.