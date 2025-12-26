Toyota Việt Nam: Gắn mục tiêu tăng trưởng với sứ mệnh vì cộng đồng

Tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất hôm 25/12, ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam - đã chia sẻ: “Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, Toyota Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, an toàn giao thông, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và trở thành một “công dân tốt” tại cộng đồng sở tại”.

Lãnh đạo Toyota khẳng định cam kết tiếp tục đóng góp cho cộng đồng tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Khẳng định vai trò của một doanh nghiệp FDI gắn bó lâu dài và có trách nhiệm với Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, hãng đã duy trì thường niên các hoạt động hướng đến cộng đồng. Toyota tổ chức các chương trình dành cho trẻ em như Toyota cùng em học An toàn giao thông; Hành trình thứ hai của lốp; Toyota chung tay xanh hóa học đường.

Chương trình học bổng Toyota được duy trì suốt gần ba thập kỷ qua đã chắp cánh cho nhiều sinh viên trên con đường học tập, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà và mở đường cho thế hệ trẻ Việt Nam được làm việc trong môi trường doanh nghiệp FDI toàn cầu.

Hòa nhạc Toyota được triển khai thường niên từ năm 1998 đến nay đã mang nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, trở thành “món ăn” tinh thần đặc sắc.

Đại diện Toyota Việt Nam trao số tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Gắn bó với Việt Nam từ giai đoạn mở cửa kinh tế đến nay và chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nước, hãng xe Nhật Bản cũng tích cực chia sẻ với cộng đồng vượt qua những thời điểm khó khăn do thiên tai gây ra.

Vừa qua, Quỹ Toyota Việt Nam và Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã cùng đóng góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế. Đây là sự chung sức của toàn thể cán bộ nhân viên Toyota Việt Nam, với mong muốn góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt thường ngày.

Trước đó, Toyota cũng phối hợp cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng, thay dầu miễn phí cho các xe bị ngập nước, tăng cường công tác cứu hộ xe gặp sự cố do mưa bão. Cùng với đó, đội ngũ nhân sự đại lý không quản ngại tăng ca, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng xe cho khách hàng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hãng xe Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội, như một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển tại Việt Nam, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Song hành với trách nhiệm cộng đồng, Toyota cũng tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050, Toyota tích cực đẩy mạnh phát triển dải sản phẩm xe xanh Hybrid Electric (HEV).

Là hãng tiên phong khai mở và phát triển phân khúc xe xăng lai điện, đến nay, Toyota sở hữu dải sản phẩm đa dạng nhất với 6 mẫu xe và 7 phiên bản HEV, tiếp cận đông đảo đối tượng khách hàng. 11 tháng năm 2025, hơn 7.300 xe Toyota HEV đã được giao đến tay khách hàng, chiếm 58% thị phần, nâng tổng tích lũy lên hơn 21.000 xe.

Các dòng xe Hybrid Electric của Toyota có triển vọng phát triển trong năm 2026 khi áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Lãnh đạo hãng xe Nhật Bản đã một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển của hãng tại sự kiện đón nhận Huân chương: “Theo định hướng tiếp cận đa chiều hướng tới trung hòa carbon, chúng tôi sẽ điện hóa danh mục sản phẩm với việc triển khai sản xuất dòng xe Hybrid Electric đầu tiên của Toyota tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 360 triệu USD”.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Toyota sau những thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết: “Cùng đồng hành với doanh nghiệp, thời gian vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã phản ánh đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy về việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và được Quốc hội, Chính phủ đồng tình, đã thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó có những điều chỉnh về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất ô tô, trong đó có Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, mở rộng sản xuất”.

Nỗ lực này được xem là yếu tố quan trọng, tạo lực đẩy cho mảng xe xanh Hybrid Electric phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm tới, trở thành giải pháp di chuyển thân thiện môi trường phù hợp cho đông đảo người tiêu dùng Việt.