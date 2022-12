Chuyển hướng lắp ráp tại Việt Nam, Toyota tạo hướng đi mới cho Avanza Premio

Toyota chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước với hai dòng xe Avanza Premio và Veloz Cross kể từ tháng 12/2022 (Ảnh: Toyota).

Ra mắt cùng thời điểm với mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio trở thành một trong những MPV chiến lược của Toyota tại thị trường Việt Nam. Sau khoảng 9 tháng bán ra, đại diện Toyota cho biết, Avanza Premio ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, trở thành một trong những MPV có doanh số tốt nhất của hãng Nhật Bản. Gần 4.000 xe đến tay người dùng trong là minh chứng cho chất lượng cũng như sự nổi trội của mẫu Avanza Premio ở phân khúc có nhiều sự cạnh tranh.

Trong nỗ lực đáp ứng tốt hơn về nguồn cung cho người dùng, góp phần cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Toyota chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước với hai dòng xe Avanza Premio và Veloz Cross kể từ tháng 12.

Hãng xe Nhật Bản cho biết, Avanza Premio lắp ráp trong nước không khác biệt về chất lượng so với trước đây. Toàn bộ linh kiện thiết yếu của dòng xe này đều được nhập khẩu. Nhờ chủ động được nguồn cung, Toyota Việt Nam có thể điều tiết nhịp sản lượng, đáp ứng tốt nhất có thể nhu cầu của người dùng.

Avanza Premio lắp ráp trong nước không khác biệt về chất lượng so với trước đây (Ảnh: Toyota).

Trong kế hoạch kinh doanh của Toyota, Avanza Premio góp phần quan trọng cho việc chiếm thị phần ở phân khúc MPV. Với khả năng tự chủ sản xuất thời gian tới, nhiều khả năng mẫu xe Nhật Bản sẽ nhận được những chính sách giá tốt, giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm hơn.

Ở tầm giá của Avanza Premio, lượng khách hàng tiềm năng là những gia đình trẻ hay những người kinh doanh dịch vụ. Vì vậy, giá bán cạnh tranh sẽ là một lợi thế với dòng xe này.

Bên cạnh đó, việc chuyển sang lắp ráp trong nước cũng là bước đệm quan trọng giúp Toyota mang đến cho người dùng dịch vụ sau bán hàng ưu việt hơn. Theo đại diện Toyota, hãng xe Nhật Bản đã có những kế hoạch dài hơi đối với Avanza Premio về dịch vụ hậu mãi, như thời gian bảo hành tăng từ 3 năm lên 5 năm. Đây là một trong số ít dòng xe trên thị trường áp dụng chính sách bảo hành khá dài, giúp người dùng yên tâm sử dụng xe.

Đối với tập khách hàng mua xe cho mục đích chạy dịch vụ, Avanza Premio đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Những đặc tính về bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dịch vụ sau bán hàng tối ưu là điểm cộng đối với dòng xe này. Hơn nữa, việc lắp ráp trong nước sẽ giúp người dùng yên tâm hơn về nguồn cung linh kiện, thuận tiện cho quá trình sửa chữa bảo dưỡng sau này.

Avanza Premio là dòng MPV có giá thấp nhất của Toyota (Ảnh: Toyota).

Avanza Premio là dòng MPV có giá thấp nhất của Toyota. Thiết kế của Avanza Premio mang tính đột phá so với đời trước. Lưới tản nhiệt to, kết hợp cùng những đường nét góc cạnh ở đèn sương mù, đèn pha mang lại cảm giác hiện đại hơn nhiều so với thế hệ cũ. Mẫu MPV nhà Toyota có nhiều trang bị hợp thời.

Không gian nội thất thiết kế hướng tới sự thân thiện với người dùng. Cụm điều khiển trung tâm đặt cao, trang bị màn hình thông tin - giải trí kích thước 8 inch. MPV còn có khá nhiều tiện ích như gương chiếu hậu gập - mở tự động, kết nối điện thoại thông minh, sạc USB cho cả ba hàng ghế, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, khởi động bằng nút bấm,…

Không gian nội thất thiết kế hướng tới sự thân thiện với người dùng (Ảnh: Toyota).

Avanza Premio trang bị động cơ xăng 1,5L 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC kết hợp Dual VVT-I cho cả 2 phiên bản. Động cơ này cho công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút.

"Với việc lắp ráp Veloz và Avanza Premio trong nước, Toyota có thể chủ động về nguồn cung. Đây cũng là một phần nỗ lực, đóng góp cho ngành công nghiệp phụ trợ ô tô Việt Nam phát triển, khi số lượng nhà cung cấp linh, phụ kiện nội địa cho Toyota tăng dần. Hiện tại, Toyota có số nhà cung cấp nội địa từ 51 lên 58. Trong đó, số lượng nhà cung cấp thuần Việt tăng từ 6 lên 12 và tổng số linh kiện nội địa hóa đạt 740 sản phẩm các loại, tăng 16 sản phẩm", đại diện Toyota cho biết.