Toyota Innova 2023 lần đầu lộ diện không ngụy trang

Trang Kompas của Indonesia đã có được những hình ảnh đầu tiên của mẫu Innova Hybrid không ngụy trang che chắn xuất hiện ở khu vực Tây Karawang vào hôm 7/11.

Mũi xe có thiết kế giống trong hình ảnh teaser mà Toyota vừa công bố hồi cuối tháng 10, đặc biệt là lưới tản nhiệt (Ảnh: Kompas/Otomotif).

Thiết kế lưới tản nhiệt mới trông năng động hơn, có vẻ như vẫn được viền chrome ở dưới và hai bên. Thiết kế này khác với Innova phiên bản hiện tại, nhưng vẫn có thể nhận ra những nét đặc trưng.

Cụm đèn pha cũng giống trong hình ảnh teaser được tiết lộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện chưa rõ xe dùng bóng LED hay vẫn là halogen như hiện tại. Thông thường, đèn LED chỉ có trên các phiên bản cao cấp.

Thoạt nhìn, cụm đèn pha có vẻ thiết kế giống trên phiên bản hiện tại, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy viền đèn mỏng hơn.

Không rõ các chi tiết thiết kế bên hông xe, nhưng hình ảnh cho thấy cửa sổ sau trông có vẻ nhỏ hơn trước (Ảnh: Kompas/Otomotif).

Theo các thông tin trước đó, Toyota Innova Zenix Hybrid sẽ dùng nền tảng khung gầm mới - TNGA-C giống Corolla. Cơ sở gầm bệ FWD sẽ được kéo dài cho phù hợp với thiết kế minivan 7 chỗ của Innova. Dự kiến xe sẽ có chiều dài khoảng 4,7m.

Thông tin về động cơ hybrid cũng đã được Toyota xác nhận cùng với hình ảnh teaser công bố vào tuần trước.

Kết cấu thân liền khối (unibody) cũng mang đến một số lợi ích so với kết cấu khung thang RWD trước đây, như tăng độ linh hoạt lái, công nghệ an toàn hiện đại, và thêm không gian nội thất do sàn xe nằm liền với khung, động cơ đặt ngang thay vì dọc.

Về tính năng tiện ích và an toàn, Innova mới có thể được trang bị màn hình thông tin - giải trí hoàn toàn mới, camera 360 hỗ trợ lùi, đỗ, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế ngồi có thông gió...