Toyota Innova mới sẽ có bản hybrid, lấy tiết kiệm xăng làm "vũ khí"

Toyota Innova Hycross sẽ ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 25/11 tới với trang bị động cơ hybrid xăng-điện.

Hình ảnh teaser mới nhất của Innova thế hệ mới (Ảnh: Toyota).

Chi tiết đáng chú ý nhất trong bức ảnh teaser vừa được Toyota Indonesia công bố chính là dòng chữ Hybrid xuất hiện bên dưới gương cửa.

Khi được trang bị công nghệ hybrid, Innova mới sẽ trở thành mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu động cơ này. Như đã xuất hiện trên một số mẫu xe khác của Toyota, động cơ xăng-điện lai giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và tăng độ thân thiện với môi trường.

Xe Toyota Innova Hycross chạy thử đã xuất hiện ở một số thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ, nhưng được che chắn, ngụy trang khá kỹ. Dù vậy, có thể thấy kiểu dáng cơ bản của xe giống mẫu Avanza MPV đang bán rất chạy ở các nước châu Á như Indonesia, Thái Lan...

Innova Hycross có thể sẽ mang nhiều đường nét thiết kế của Avanza MPV hoặc Veloz MPV, với thiên hướng giống Veloz hơn. Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký bản quyền đã cho thấy xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh.

Từ các hình ảnh được hãng hé lộ và ảnh xe trên đường chạy thử, nhiều họa sĩ đã dùng kỹ thuật đồ họa để dựng hình Innova thế hệ mới.

Một bản đồ họa dựng hình mẫu Toyota Innova Hybrid mới dựa trên những hình ảnh teaser và xe chạy thử (Ảnh: Andrew Guerrero).

Ngoài phần động cơ, Innova mới có một thay đổi lớn là dùng nền tảng khung gầm TNGA-C giống Corolla. Cơ sở gầm bệ FWD sẽ được kéo dài cho phù hợp với thiết kế minivan 7 chỗ của Innova. Dự kiến xe sẽ có chiều dài khoảng 4,7m.

Kết cấu thân liền khối (unibody) cũng mang đến một số lợi ích so với kết cấu khung thang RWD, như tăng độ linh hoạt lái, công nghệ an toàn hiện đại, và thêm không gian nội thất do sàn xe nằm liền với khung, động cơ đặt ngang thay vì dọc.

Về tính năng tiện ích và an toàn, Innova mới có thể được trang bị màn hình thông tin - giải trí hoàn toàn mới, camera 360 hỗ trợ lùi, đỗ, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế ngồi có thông gió...