Toyota Innova thế hệ mới sẽ được trang bị cả cửa sổ trời toàn cảnh

Sau khi Toyota Astra Motor (TAM) tung ra hình ảnh teaser phần đầu xe, giờ đây trên trang Autonet Magz đã xuất hiện thêm hình ảnh cho thấy kiểu dáng tổng thể của mẫu Toyota Kijang Innova Zenix - tên gọi của Innova thế hệ mới tại thị trường Indonesia.

Hình ảnh cho thấy chiếc Toyota Kijang Innova Zenix được trang bị cả cửa sổ trời.

Innova thế hệ mới sẽ vẫn là minivan ba hàng ghế, nhưng sử dụng nền tảng khung gầm TNGA thay cho kết cấu khung thang dùng chung với mẫu bán tải Hilux như thế hệ hiện tại (Ảnh: ANM).

Qua hình ảnh, có thể thấy gần như toàn bộ thân vỏ của mẫu Toyota Kijang Innova Zenix, chỉ trừ phần đuôi xe. Thiết kế đầu xe cũng hiện ra rõ hơn.

Theo đó, cụm đèn pha của Innova mới vẫn khá giống phiên bản hiện tại, nhưng có phần nghiêng về thiết kế của Highlander hơn. Lưới tản nhiệt trước vẫn có thiết kế 6 cạnh viền chrome và các chi tiết trang trí sát nắp ca-pô. Cản trước cũng có chi tiết trang trí màu đen, nối từ trái sang phải.

Ở phía sau, có vẻ như vòm bánh xe không được uốn quá cong như thể loại SUV. Ở phiên bản G và V có thể sẽ chỉ có vòm bánh xe bình thường, còn ở bản cao cấp nhất sẽ có thêm ốp chân cửa. Hình ảnh cũng cho thấy có vẻ như cột A của xe ngả thấp hơn ở phiên bản hiện tại.

Đáng chú ý nhất là trên nóc xe có thiết kế cửa sổ trời hoặc ít nhất là cửa nóc panorama.

Kiểu dáng cột C và D hoàn toàn khác phiên bản hiện tại; thay vào đó có phần giống Veloz hơn. Đường gân viền quanh vòm bánh xe phía sau tạo thêm sự gần gũi với mẫu Veloz hoặc Rush.

Một số nguồn tin cho biết cụm đèn hậu của Toyota Kijang Innova Zenix sẽ tương tự của xe Rush.

Thiết kế mũi xe có vẻ hiện đại, trẻ trung hơn mẫu hiện tại (Ảnh: ANM).

Innova mới có một thay đổi lớn là dùng nền tảng khung gầm TNGA-C giống Corolla. Cơ sở gầm bệ FWD sẽ được kéo dài cho phù hợp với thiết kế minivan ba hàng ghế của Innova. Dự kiến xe sẽ có chiều dài khoảng 4,7m.

Kết cấu thân liền khối (unibody) cũng mang đến một số lợi ích so với kết cấu khung thang RWD, như tăng độ linh hoạt lái, công nghệ an toàn hiện đại, và thêm không gian nội thất do sàn xe nằm liền với khung, động cơ đặt ngang thay vì dọc.

Về động cơ, Toyota hiện chưa tiết lộ nhiều, nhưng có thể trông đợi Innova mới sẽ được trang bị cả bản máy xăng và hybrid, không còn bản diesel.