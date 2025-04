Toyota Hilux: "Ngựa chiến" không ngại trèo đèo lội suối

Theo báo cáo của Focus2move, Toyota Hilux là mẫu xe dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số thị trường ô tô Đông Nam Á 2024 với 176.034 xe giao đến tay khách hàng.

Toyota Hilux rất được ưa chuộng tại Thái Lan - cái nôi của xe bán tải Đông Nam Á, bởi sự thực dụng, độ bền bỉ và khả năng vượt địa hình mạnh mẽ. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, khi Hilux quen mặt với thị trường trong hơn 20 năm qua. Nhóm khách hàng chủ lực là những người dùng thích xe thuần công năng, phục vụ công việc hoặc những tay chơi ưa khám phá, trải nghiệm địa hình.

Hilux vượt 1.000km chinh phục điểm cực Tổ quốc

Toyota Hilux cho khả năng vượt địa hình vượt trội.

Trong chuyến hành trình chinh phục cực Tây Tổ quốc - A Pa Chải (Điện Biên), Toyota Hilux 4x2 AT (một cầu, số tự động) đã thể hiện rõ thực lực khi mạnh mẽ vượt mọi địa hình dù chở nhiều đồ đạc của các thành viên trong đoàn.

Anh Bùi Hải Châu, sống tại Hà Nội, là người trực tiếp cầm lái Toyota Hilux trong chuyến hành trình. Anh Hải Châu cho biết, Hilux đã vượt cung đường hơn 1.000km từ Vĩnh Phúc đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên để chinh phục cực Tây - A Pa Chải.

"Suốt chặng đường, trời mưa lại thêm nhiều đoạn đường đang tu sửa, sình lầy, tôi bật chế độ kiểm soát lực kéo nên xe di chuyển ổn định và an toàn. Nhiều đoạn đường trơn, một bên là vách núi, bên kia là vực sâu, bật tính năng này lên là xe di chuyển ổn định hơn, chắc chắn hơn và bản thân cảm thấy an tâm, chỉ cần chú ý điều khiển xe, đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên", anh Châu chia sẻ.

Hilux bản một cầu được người dùng đánh giá cao về khả năng chinh phục địa hình.

Nhiều người nói bán tải một cầu chạy yếu, đã mua bán tải nên lấy bản 2 cầu, nhưng qua trải nghiệm thực tế, anh Châu lại có quan điểm khác. Chiếc Hilux mà anh Châu cầm lái dùng động cơ dầu 2.4L tăng áp, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau tạo lực đẩy tốt, máy khỏe, đi đường đèo dốc chạy xe nhàn hơn.

Trong một hành trình mà đặc thù là những khúc cua gấp, độ dốc cao, sương mù dày đặc hay những góc cua hẹp tránh xe ngược chiều thử thách cả chiếc xe và người lái, chế độ Power cho khả năng tăng tốc nhanh, phản ứng chân ga nhạy bén, kết hợp với vô lăng cảm giác lái chân thật, khung gầm chắc chắn trên mọi dải tốc độ và địa hình đường.

Dù không phải là bản cao cấp nhất, Hilux vẫn quy tụ những thế mạnh của xe bán tải Toyota là bền bỉ, mạnh mẽ và được trang bị những tính năng an toàn hữu dụng, cho hành trình di chuyển thuận lợi và an tâm hơn.

Củng cố sức mạnh của mẫu bán tải thực thụ

"Dù phải đi qua đèo Đá Trắng, đèo Pha Đin, đèo Ô Quy Hồ quanh co hay những cung đường hẹp vùng Tây Bắc vắt vẻo, nhưng thực sự tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng, anh em ngồi phía sau đôi lúc còn tranh thủ chợp mắt được một giấc ngon để tái tạo năng lượng", anh Châu cho hay.

Bền bỉ và thực dụng, Hilux giữ vị thế riêng tại thị trường Việt Nam.

Chuyến hành trình dài hơn 1.000km nhẹ nhàng hơn không chỉ bởi khả năng vận hành ưu việt, mà còn đến từ những tiện nghi bên trong khoang cabin. Phiên bản mà anh Châu cầm lái trang bị màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa. Với bản cao cấp nhất 4x4 AT Adventure, hệ thống âm thanh là loại 9 loa thương hiệu JBL, điều hòa hai vùng tự động. Tất cả người ngồi trong xe được bảo vệ bởi hệ thống 7 túi khí.

Bên cạnh đó, anh Châu và nhiều khách hàng đánh giá cao những phím bấm vật lý, dễ dàng thao tác trong quá trình di chuyển: "Sử dụng những phím bấm, núm xoay, cần gạt khiến anh cảm nhận được chất cơ khí và phần nào an tâm hơn".

Tại Việt Nam, Toyota Hilux được phân phối với 3 phiên bản, giá bán khởi điểm 668 triệu đồng. Mẫu xe bán tải Nhật Bản là người bạn đồng hành dành cho những khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, giá trị sử dụng lâu dài cùng những cải tiến của Toyota và mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thay vì theo đuổi thị hiếu bán tải đậm chất xe con và đề cao tính thẩm mỹ, thì Hilux kiên trì chọn con đường trở thành mẫu xe thực thụ cho những người yêu chinh phục địa hình và phục vụ công việc chuyên chở hàng hóa như định nghĩa vốn có về bán tải.