Toyota đồng hành cùng "Người bạn đường" lan tỏa văn hóa giao thông an toàn

5 năm xây dựng và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn

Thông qua những câu chuyện giao thông đáng chú ý trong năm, những giải pháp nhằm nâng cao an toàn khi tham gia giao thông, những bài học đắt giá và tấm gương điển hình, chương trình "Người bạn đường" đã trở thành điểm hẹn thường niên trong việc phát đi thông điệp xây dựng và lan tỏa văn hóa giao thông, nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn, những thiệt hại cả về người và tài sản, vì một Việt Nam an toàn và hạnh phúc hơn.

Chương trình "Người bạn đường" 2024 (Ảnh: Toyota Việt Nam).

2024 là năm thứ 5 liên tiếp Toyota đồng hành cùng Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam trong việc tổ chức chương trình "Người bạn đường". Chương trình năm nay đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, tối ngày 29/9.

Với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", chương trình đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: Từ sự trầm lắng khi nhìn lại bức tranh giao thông Việt Nam 8 tháng đầu năm 2024 với những con số biết nói; Phóng sự giao thông công cộng với nghề lái xe buýt cùng sự xuất hiện của bác tài nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Ngoài ra còn có phóng sự đường sắt trên cao giải quyết ùn tắc tại các tuyến phố chính vào giờ cao điểm; phong trào đi du lịch bằng đường sắt và những con người chắn gác tàu thầm lặng; phóng sự ghế trẻ em ngồi trên ô tô hay những chuyến xe 0 đồng chia sẻ với đồng bào nơi bão lũ.

Giữa các vấn đề nhức nhối, sự nhiệt huyết của những con người thầm lặng, những giải pháp giao thông thông minh đang mỗi ngày tô lên gam màu tươi sáng cho bức tranh giao thông Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội Toyota Việt Nam, chia sẻ: "Toyota Việt Nam rất vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Người bạn đường" trong 5 năm liên tiếp. Đây là chương trình ý nghĩa giúp nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông an toàn".

Nỗ lực vì một Việt Nam an toàn và hạnh phúc hơn

Luôn đặt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với thực hiện trách nhiệm xã hội, trong những năm qua, Toyota Việt Nam luôn đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Hãng xe Nhật đã thực hiện và đồng hành bền bỉ cùng nhiều hoạt động nhằm nâng cao văn hóa giao thông, góp phần xây dựng nền giao thông an toàn như: Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông; Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam; Phát thông điệp giao thông trên hệ thống kênh VOV Giao thông Quốc gia; Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông.

Vòng giao lưu quốc gia "Toyota cùng em học an toàn giao thông" (Ảnh: Toyota Việt Nam).

"Trong suốt gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội thiết thực và bền vững, nhất là trong lĩnh vực an toàn giao thông. Với sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, chúng tôi đã triển khai chuỗi hoạt động về an toàn giao thông với mục đích nâng cao ý thức cho mọi người và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân Việt Nam", ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối hành chính tổng hợp và trách nhiệm xã hội chia sẻ tại "Người bạn đường" 2024.

Trang bị công nghệ an toàn hiện đại trên các mẫu xe (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dải sản phẩm, trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến nhằm mang đến giải pháp di chuyển toàn diện cho người Việt. Điển hình là gói an toàn chủ động hàng đầu thế giới ứng dụng trên ô tô - Toyota Safety Sense (TSS) - với các tính năng hiện đại như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động,... được trang bị trên nhiều mẫu xe như Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross,... nhằm nâng cao an toàn và hỗ trợ người lái.

Đại diện hãng cũng khẳng định: "Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của từng cá nhân, các tổ chức và cộng đồng, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông an toàn, để mỗi hành trình chúng ta di chuyển là một hành trình an toàn và hạnh phúc".