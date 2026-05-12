Hayashi Telempu, nhà cung cấp phụ tùng ô tô có tiếng tại Nhật Bản đã giới thiệu bộ sản phẩm mang tên Weekend Coast. Điểm nổi bật của gói Weekend Coast, chiếc Corolla Cross sẽ có hai chỗ ngồi để ngắm cảnh ở khoang hành lý phía sau.

Trang bị này được cho là tương đồng với gói View Suite trên chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

2 ghế ngồi ngắm cảnh phía sau trên chiếc Corolla Cross (Ảnh: Hayashi Telempu).

Gói Weekend Coast sẽ bao gồm phần làm lại nội thất với ghế ngồi bọc da màu trắng xanh, 2 ghế ngắm cảnh phía khoang hành lý sử dụng màu trắng, cùng các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ gió biển. Theo Hayashi Telempu, phối màu này mang đến cảm giác thư giãn cho người dùng.

Ngoài ra, gói trang trí nội thất đến từ Hayashi Telempu còn có đèn trang trí nội thất tuỳ chỉnh, cửa sổ trời toàn cảnh cũng như bảng điều khiển được bọc da màu trắng.

Gói nâng cấp đến từ thương hiệu Nhật Bản này chỉ làm mới không gian bên trong xe, các chi tiết phần cứng cũng như hệ truyền động của chiếc Corolla Cross vẫn được giữ nguyên.

Không gian nội thất cũng được làm mới (Ảnh: Hayashi Telempu).

Tuy nhiên, gói Weekend Coast mới chỉ dừng lại ở bản xem trước. Nhà cung cấp phụ tùng đến từ Nhật Bản sẽ trưng bày mẫu xe Corolla Cross được độ lại nội thất tại triển lãm Field Style Tokyo Show 2026.

Việc trưng bày tại triển lãm này sẽ giúp Hayashi Telempu thu thập được ý kiến của người dùng. Từ đó đánh giá xem có sản xuất thương mại tuỳ chọn trang trí nội thất này hay không.

Hayashi Telempu là nhà cung cấp phụ tùng có tiếng ở Nhật Bản. Công ty này tập trung vào việc phát triển các gói trang trí nội thất, thảm sàn và giải pháp cách âm.

Theo Carscoops, các sản phẩm của Hayashi Telempu được sử dụng phổ biến trên các xe của Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi và Subaru.

Trong khi đó, các chi nhánh toàn cầu của Hayashi Telempu sẽ sản xuất các thiết bị gốc (OEM) cho các hãng xe như Ford, GM và Stellantis.