Toyota Corolla Cross ghi nhận doanh số vượt trội, giá bán và hậu mãi ngày càng hấp dẫn

Những con số “biết nói”

Thị trường ô tô Việt Nam khép lại năm 2025 với những con số có tăng, có giảm. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota là một trong những thương hiệu xe tạo điểm sáng với mức tăng 8%, lên gần 72.000 xe bán ra. Trong đó, Toyota Corolla Cross cũng đóng góp không nhỏ khi ghi nhận doanh số tích lũy cả năm đạt 8.708 chiếc.

Kết quả này đã góp phần đưa tổng doanh số tích lũy của Corolla Cross lên mức 72.636 chiếc sau hơn 5 năm hiện diện tại Việt Nam.

Tính trung bình, mỗi năm có hơn 12.000 xe Corolla Cross được giao đến tay khách hàng, củng cố vị trí là một trong những mẫu xe chủ lực giúp Toyota duy trì vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường.

Năm 2025, Corolla Cross có doanh số cao gấp hơn 5 lần so với đối thủ (Ảnh: Toyota).

Trong cùng phân khúc crossover cỡ C-, dữ liệu từ VAMA cho thấy doanh số của Corolla Cross có phần vượt trội đáng kể với 8.708 xe trong năm 2025.

Trong năm 2025, phiên bản Hybrid của Corolla Cross chiếm tới một phần ba tổng doanh số của mẫu xe này với 2.926 xe bán ra. Nhờ đó, Corolla Cross trở thành mẫu xe Hybrid bán chạy thứ hai tại Việt Nam với doanh số tiệm cận Innova Cross.

Nhiều chính sách hấp dẫn cho xe Hybrid

2026 có thể là giai đoạn khởi đầu cho thời kỳ đi lên mạnh mẽ tiếp theo của xe Hybrid. Bước ngoặt lớn nhất đến từ việc Chính phủ áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi mới cho các dòng xe Hybrid tự sạc (HEV) như Corolla Cross từ ngày 1/1.

Corolla Cross HEV được điều chỉnh giá niêm yết xuống thấp hơn 40 triệu đồng (Ảnh: Toyota).

Ngay sau đó, Corolla Cross HEV cũng được điều chỉnh giá niêm yết xuống thấp hơn 40 triệu đồng, chỉ còn 865 triệu đồng và ưu đãi giảm phí lên đến 10% bảo hiểm vật chất xe.

Cùng với đó là gói tài chính vay trả trước từ 3,49%/năm trong 6 tháng đầu hoặc vay trả trước 0 đồng với lãi suất cố định trong 2 năm cho một số khách hàng đặc thù.

Đồng thời, thông qua hệ thống T-Sure, mẫu xe này càng trở nên dễ tiếp cận hơn với số đông người tiêu dùng khi người dùng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) để lên đời với Corolla Cross HEV sẽ được chọn 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng hoặc miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Song hành cùng chính sách giá, các chương trình hậu mãi và bảo hành được hãng công bố từ ngày 1/1 cũng sẽ góp phần kích cầu cho Corolla Cross. Theo đó, người dùng sở hữu mẫu xe này, bất kể là bản xăng hay Hybrid, sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 185.000km cho cả xe và hệ thống pin. Ngoài ra, pin xe đang sử dụng có thể đổi sang pin mới với mức giảm giá tới 34%.

Mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm với nhiều công nghệ tiên tiến

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thiện, một chủ xe Corolla Cross HEV tại Hải Phòng, sức hút của mẫu xe này nằm ở sự hội tụ của bộ ba công nghệ, gồm nền tảng TNGA, Toyota Safety Sense và động cơ Hybrid.

Trong đó, động cơ Hybrid khiến anh Thiện ấn tượng nhất khi vừa mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm, tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ hơn 3,4 lít/100km, thấp hơn con số được nhà sản xuất công bố.

Anh Thiện chia sẻ, chiếc Corolla Cross HEV chỉ tiêu thụ 3,4 lít/100km (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh công nghệ Hybrid, Corolla Cross còn tạo sức hút bằng diện mạo mang đậm nét điện hóa. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong nửa kín nửa hở đặc trưng của các dòng xe Toyota thế hệ mới tạo nên sự khác biệt về thẩm mỹ. Cụm đèn chiếu sáng LED mới với đồ họa như pha lê, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy cũng tạo thêm điểm nhấn.

Bên trong cabin, nội thất của Corolla Cross đậm chất công nghệ với màn hình điện tử 12,3 inch sau vô lăng cùng màn hình giải trí 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Không gian nội thất trở nên thoáng đãng và hiện đại hơn nhờ sự xuất hiện của phanh tay điện tử có giữ phanh tự động (Auto Hold) cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Trang bị nội thất đậm chất công nghệ và thoáng đãng hơn với cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Toyota).

Có thể thấy, khi thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, Corolla Cross đóng vai trò quan trọng cho xu hướng xanh này. Sự kết hợp giữa một mẫu xe hiện đại, giá bán hấp dẫn cùng chính sách bảo hành dài lâu sẽ mang tới cho người dùng trong nước một lựa chọn phương tiện đa dụng, bền bỉ, kinh tế và thân thiện với môi trường.