Thế hệ mới của Toyota Corolla Cross có thể chỉ dùng động cơ hybrid

Vì là thế hệ hoàn toàn mới, nên Corolla Cross được cho là sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế nội, ngoại thất. Với định hướng điện khí hóa gần đây của Toyota, thế hệ mới của dòng crossover này sẽ chỉ còn tùy chọn động cơ hybrid.

Corolla Cross thế hệ mới vẫn sử dụng nền tảng TNGA-C, với các trang bị như hệ dẫn động cầu trước và tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Best Car cũng cho biết, mẫu xe này sẽ được tăng chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể, qua đó mang lại không gian sử dụng bên trong xe lớn hơn.

Theo Best Car, thay đổi lớn nhất trên Corolla Cross chính là trang bị động cơ hybrid tương tự với dòng Toyota RAV4 mới. Ở phiên bản mới của dòng SUV cỡ C RAV4, Toyota trang bị cho mẫu xe này tùy chọn hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), sẽ không còn trang bị động cơ đốt trong truyền thống.

Phiên bản HEV có công suất là 236 mã lực, trong khi bản PHEV có tổng công suất là 320 mã lực. Với bản PHEV, quãng đường di chuyển thuần điện do Toyota công bố trên chiếc RAV4 là 80km.

Ở bên trong xe, thế hệ tiếp theo của Corolla Cross dự kiến sử dụng phần mềm Arene mới của hãng xe Nhật Bản, tương tự trên chiếc RAV4. Có thể hãng xe Nhật Bản sẽ trang bị màn hình thông tin - giải trí cỡ 12,9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước khoảng 12,3 inch.

Theo trang Autoblog, Toyota Corolla Cross lần đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào năm 2022, và đến năm 2028 cũng là khoảng thời gian phù hợp để có một phiên bản hoàn toàn mới.

Dòng crossover này đã có mặt tại một số thị trường trên thế giới từ năm 2020, trong đó có Việt Nam. Khi lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Cross được bán ra với 3 phiên bản, gồm: Corolla Cross bản 1.8G giá 720 triệu đồng, bản 1.8V có giá 820 triệu đồng, và bản 1.8HV có giá 910 triệu đồng.

Corolla Cross có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620mm, nằm giữa dòng crossover cỡ B như Honda HR-V, Kia Seltos… và crossover cỡ C như Hyundai Tucson, Mazda CX-5…

Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của Corolla Cross chỉ là 161mm, trong khi hầu hết các đối thủ đều cao hơn. Thậm chí, Kia Seltos dù xếp ở "mâm dưới" nhưng có khoảng sáng gầm tới 190mm.