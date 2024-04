Theo thông tin được Toyota Việt Nam gửi tới giới truyền thông, Toyota Corolla Cross 2024 sẽ chính thức được ra mắt và mở bán vào ngày 6/5. Giá niêm yết của dòng xe này đã được công bố, giảm 40-50 triệu đồng so với đời cũ. Bản G tiêu chuẩn đã bị cắt bỏ, chỉ còn 2 biến thể Xăng và HEV (hybrid).

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm 1.8G 760.000.000 Bỏ - 1.8 Xăng 860.000.000 820.000.000 40.000.000 1.8 HEV 955.000.000 905.000.000 50.000.000

Chi tiết giá bán lẻ đề xuất của Toyota Corolla Cross 2024 (Đơn vị: Đồng).

Diện mạo của Toyota Corolla Cross 2024 dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ nhưng nhìn vào hình ảnh "nhá hàng" được hãng xe Nhật cung cấp, bản hybrid của model này sẽ giống thị trường Thái Lan (Ảnh: Drive).

Toyota Corolla Cross 2024 là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vóc dáng tổng thể vẫn giữ nguyên nhưng bản hybrid thay đổi chính ở mặt ca-lăng với lưới tản nhiệt gây liên tưởng đến xe điện, cụm đèn chiếu sáng dạng LED có giao diện mới.

Đây có thể là thiết kể bản Xăng của Toyota Corolla Cross 2024 dành cho thị trường Việt Nam (Ảnh: Top Gear Philippines).

Chi tiết trang bị của Corolla Cross 2024 chưa được Toyota Việt Nam chia sẻ. Chỉ biết, xe sẽ được nâng cấp từ phanh cơ truyền thống lên phanh tay điện tử (cả 2 phiên bản); biến thể HEV có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 10 inch mới, bổ sung tính năng hỗ trợ phanh khi lùi và sạc điện thoại không dây.

Nếu giống xe tại Thái Lan, động cơ bản Xăng vẫn sẽ giữ nguyên. Cỗ máy này có dung tích 1.8L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và 177Nm.

Hệ truyền động hybrid trên biến thể HEV vẫn sử dụng máy 1.8L (97 mã lực và 142Nm) nhưng mô-tơ điện bổ trợ được cải thiện công suất, từ 53 mã lực tăng lên 71 mã lực (mô-men xoắn cực đại không đổi, đạt 163Nm).

Giao diện đèn hậu LED cũng được làm mới (Ảnh: Drive).

Dù giá bán của Corolla Cross 2024 giảm mạnh so với đời cũ nhưng với việc loại bỏ bản G, giá khởi điểm của crossover cỡ B+ này cao hơn đáng kể so với trước, thậm chí ngang với các bản tầm trung của một số mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (769-919 triệu đồng).

Trước đây, Toyota Corolla Cross có thể cạnh tranh với các mẫu B-SUV thông qua bản G, có giá bán lẻ đề xuất là 760 triệu đồng. Thay đổi ở lần facelift này chủ yếu do tại thị trường Thái Lan xe chỉ có 1 bản Xăng nhưng có 3 biến thể hybrid, thể hiện xu hướng chuyển dịch sang điện hóa của hãng xe Nhật Bản.

Hệ thống an toàn chủ động trên Toyota Corolla Cross 2024 tại Thái Lan còn được nâng cấp camera 360 độ (thêm chế độ trong suốt và tăng độ nét vào ban đêm) và ga tự động thông minh (hoạt động ở mọi dải tốc độ) nhưng chưa có thông tin với xe tại Việt Nam (Ảnh: Drive).

Giới chuyên gia cho rằng, việc giảm đi sự đa dạng phiên bản và tầm giá có thể tác động đến sức tiêu thụ của Toyota Corolla Cross 2024. Đặc biệt trong bối cảnh mẫu xe này đang chịu nhiều cạnh tranh bởi các đối thủ liên tục giảm giá, nhiều sản phẩm mới gia nhập thị trường.

Ở 2 tháng đầu năm 2024, Toyota Corolla Cross chỉ bán được tổng cộng 277 xe, thua xa Honda HR-V (1.083 chiếc). Sản phẩm đến từ thương hiệu Honda có giá bán lẻ đề xuất thuộc hàng cao trong phân khúc B-SUV (699-871 triệu đồng), nhưng liên tục được ưu đãi tại đại lý.