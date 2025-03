Đổi từ pin thuê sang pin mua, chủ ô tô VinFast cần chi 42-270 triệu đồng

Hãng xe điện VinFast dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện từ 1/3, đồng nghĩa với việc sau thời điểm này xe chỉ được bán kèm pin. Với khách hàng trước đó dùng ô tô của thương hiệu này có quyền lựa chọn tiếp tục thuê pin theo chính sách hiện hành, hoặc mua lại pin thuê (thanh lý).

Mới đây, VinFast đã gửi thông báo tới các chủ xe về chính sách hỗ trợ chuyển đổi pin thuê sang pin mua cho các dòng ô tô điện của hãng. Giá thanh lý pin được nhà sản xuất này đưa ra phụ thuộc vào dòng xe, phiên bản và loại pin dùng trên xe, cũng như thời gian khách hàng mua xe.

Bảng chi phí để đổi từ pin thuê sang pin mua với các dòng ô tô VinFast (đơn vị: đồng).

Theo đó, chi phí chuyển từ pin thuê sang pin mua thấp nhất là 42 triệu đồng, áp dụng cho dòng VF 5 (cả bản S và Plus) và VF 6 Plus cùng sản xuất năm 2023. Mức cao nhất là 270 triệu đồng, thanh lý pin thuê của dòng VF 9 (cả bản Eco và Plus) dùng pin CATL và xe được mua năm 2025.

Để tiến hành thủ tục, khách hàng cần tới đại lý để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê pin trước đó. Thông thường khách hàng khi thuê pin sẽ có một khoản đặt cọc, chẳng hạn 7 triệu đồng với VF 3, 15 triệu đồng cho VF 5 và cao nhất là 60 triệu đồng cho VF 9. Pin thanh lý vẫn được áp dụng theo chính sách bảo hành của hãng, với tùy dòng xe.

Một chủ xe VF 3 nhận được thông báo về chính sách pin thông qua ứng dụng VinFast (Ảnh: Gia An).

Sau khi dừng chính sách thuê pin, giá ô tô VinFast cũng đồng loạt thay đổi theo hướng dễ tiếp cận hơn (cùng so với xe mua pin trước đây). Rẻ nhất trong dải sản phẩm đã bán chính thức hiện nay là VF 3, giá 299 triệu đồng. Trong khi đó VF 9 Plus có giá 1,699 tỷ đồng, giảm 167 triệu đồng so với trước.

Giải thích về việc điều chỉnh chính sách pin, VinFast cho biết mô hình cho thuê pin là giải pháp trong giai đoạn đầu chuyển đổi thành hãng xe thuần điện, nhằm giảm tổng chi trả ban đầu của khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm xe điện.

Với sự phát triển của công nghệ và qua thời gian thực tế vận hành, người dùng đã có thể đánh giá về chất lượng pin xe VinFast. Hãng cho biết hiện nay khách hàng chủ yếu mua xe kèm pin, lượng chủ xe VinFast lựa chọn phương án thuê pin ngày càng giảm. Đây là nguyên nhân khiến hãng bỏ chính sách thuê pin.

Khách mua ô tô điện VinFast từ 1/3 sẽ chỉ còn lựa chọn mua pin (Ảnh: Gia An).

Kết thúc năm 2024, VinFast đã bàn giao tổng cộng 97.399 ô tô điện, 70.977 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, VinFast trở thành hãng xe ô tô chiếm thị phần số 1, vượt qua tất cả các thương hiệu xe xăng và điện đến từ nước ngoài.