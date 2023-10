Toyota Corolla Altis có bản nâng cấp 2023, thêm trang bị và tăng giá bán

Ngày 4/10, Toyota Việt Nam giới thiệu Corolla Altis 2023 với một số thay đổi nhỏ trong thiết kế, thêm trang bị an toàn. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và bán ra với 3 phiên bản. Chi tiết như sau:

Phiên bản Corolla Altis Giá bán xe 2023

(triệu đồng) Mức điều chỉnh so với xe 2022 (triệu đồng) 1.8G 725 +6 1.8V 780 +15 1.8HEV 870 +10

Giá trên áp dụng cho các màu khác, riêng màu trắng ngọc trai +7 triệu đồng.

Về ngoại hình, phiên bản 2023 của Corolla Altis có lưới tản nhiệt dạng tổ ong, thay cho các nan ngang trên bản 2022. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản không đề cập đến bất kỳ điểm khác biệt nào về thiết kế giữa phiên bản mới và cũ.

Lưới tản nhiệt dạng tổ ong là chi tiết phân biệt về ngoại hình giữa Corolla Altis 2023 và bản 2022 (Ảnh: TMV).

Nội thất nâng cấp với sự xuất hiện của màn hình đa thông tin 12,3 inch trên cả ba phiên bản, thay cho loại 7 inch trước đây. Trên Corolla Altis 1.8V, Toyota bổ sung trang bị an toàn gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, thêm tính năng điều chỉnh gương chiếu hậu tự động khi lùi.

Trên phiên bản 1.8HEV, model 2023 có thêm camera 360 độ.

Phiên bản 2022 của Corolla Altis được Toyota Việt Nam giới thiệu tới khách hàng từ tháng 3. So với thế hệ trước đó thì mẫu sedan hạng C có sự thay đổi lớn khi mang diện mạo trẻ trung hơn. Khung gầm TNGA mới với trọng tâm thấp hơn, cải thiện kích thước so với thế hệ cũ, giữ nguyên chiều dài cơ sở.

Corolla Altis 2023 được bổ sung một số trang bị an toàn, màn hình đa thông tin phía sau vô-lăng 12,3 inch (Ảnh: TMV).

Khoang nội thất của Corolla Altis 2022 cũng được thiết kế lại, hiện đại và có cách bố trí tương đồng trên mẫu xe gầm cao Corolla Cross. Màn hình giải trí cỡ lớn, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình thông tin phía sau vô-lăng kích thước 7 inch, phanh tay điện tử, màn hình thông tin trên kính lái (HUD)… là những trang bị nổi bật.

Gói an toàn Safety Sense cũng được Toyota mang lên Corolla Altis mới (trừ bản 1.8G). Ngoài những tính năng mới được bổ sung như nêu trên thì xe còn có cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn, đèn chiếu xa tự động.

Hai bản 1.8G và 1.8V sử dụng động cơ xăng 1.8L cho công suất 138 mã lực. Bản 1.8HEV dùng động cơ hybrid với máy xăng cho công suất 97 mã lực, mô-men 142 Nm kết hợp với động cơ điện 72 mã lực, 163 Nm mô-men. Corolla Altis là xe duy nhất trong phân khúc tại Việt Nam có tùy chọn máy xăng-điện lai.

Khách hàng mua Corolla Altis mới trong năm 2023 sẽ được áp dụng gói gia hạn bảo hành thêm 2 năm hoặc 50.000km. Khi đó, xe sẽ được bảo hành tổng cộng 5 năm hoặc 150.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng bản 1.8HEV thì bộ phận ắc quy hybrid sẽ được tăng bảo hành thành 7 năm hoặc 150.000km.

Thực tế, chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km đã được một số hãng xe áp dụng trước đó, như Kia, Mazda, Peugeot. Hyundai bảo hành 5 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước) với hầu hết các mẫu xe của thương hiệu này tại Việt Nam.

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam dần trở nên kém hấp dẫn khi khách hàng có xu hướng lựa chọn các mẫu xe gầm cao cùng tầm tiền. Corolla Altis cùng với Honda Civic được định giá đắt hơn hẳn đối thủ nên doanh số cũng thấp hơn đáng kể.

Tính hết 8 tháng đầu năm 2023, Mazda3 (giá 579-729 triệu đồng) bán chạy nhất phân khúc với doanh số 3.696 xe. Xếp sau là Kia K3 (giá 539-725 triệu đồng) với 1.945 xe, Hyundai Elantra (giá 599-799 triệu đồng) đạt 1.634 xe, Corolla Altis bán được 1.057 chiếc và Honda Civic (giá 730-870 triệu đồng) với 833 xe.