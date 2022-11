Toyota chung tay vì an toàn giao thông Việt Nam qua chương trình "Người bạn đường"

Chương trình "Người bạn đường" mang đến góc nhìn chân thực và đáng suy ngẫm về thực trạng an toàn giao thông hiện nay (Ảnh: Toyota).

Là chương trình thường niên, nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch an toàn giao thông, "Người bạn đường" đã mang đến những phút giây ý nghĩa, chia sẻ cùng khán giả thực trạng tham gia giao thông hiện nay.

Những câu chuyện về văn hóa giao thông, nhiều tấm gương tốt, hay phút giây tưởng niệm thiêng liêng được tái hiện trong chương trình, sẽ góp phần nâng cao ý thức của mọi người và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp khi tham gia giao thông.

Với gần 60 phút phát sóng, chương trình "Người bạn đường" đã cho người xem một góc nhìn chân thực và đáng suy ngẫm về thực trạng an toàn giao thông hiện nay. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông.

Ở Việt Nam, mặc dù cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đã nỗ lực rất nhiều nhưng mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông và trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời.

Chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 đồng bào. Những con số biết nói đã cho thấy nỗi mất mát quá lớn do tai nạn giao thông gây ra.

Chương trình "Người bạn đường" đã mang đến những chia sẻ cùng khán giả về thực trạng tham gia giao thông hiện nay (Ảnh: Toyota).

Tai nạn giao thông để lại những nỗi đau khó nguôi ngoai cho gia đình và xã hội. Những phút giây lắng đọng tưởng niệm những người đã mất vì tai nạn giao thông trên tinh thần "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại" thắp sáng trong mỗi người xem tinh thần và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Đảm bảo an toàn giao thông là vì mỗi cá nhân, người thân và cho cộng đồng xã hội. Đó là trách nhiệm của từng người và của mỗi tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Đại diện Toyota Việt Nam và toàn thể hội trường tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông trong chương trình "Người bạn đường" (Ảnh: Toyota).

Là nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và nỗ lực trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã xây dựng ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Dừng lại ở những đoạn giao nhau, quan sát trước khi di chuyển, đi bộ trong làn đường cho phép là hình ảnh quen thuộc hàng ngày ở nhà máy Toyota Việt Nam tại Vĩnh Phúc. Đặt an toàn lên hàng đầu, doanh nghiệp luôn tổ chức buổi học an toàn kéo dài 8 tiếng, phổ cập tất cả các quy định đảm bảo an toàn sau đó mới được vào làm việc.

Bên cạnh đó, Toyota xây dựng bộ nguyên tắc an toàn khi di chuyển, tạo thói quen tốt không chỉ áp dụng trong môi trường doanh nghiệp mà còn cho cả quá trình tham gia giao thông ngoài xã hội.

Ông Keisuke Tokunaga (thứ 2 từ trái qua) - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Toyota).

Tham gia trong chương trình "Người bạn đường", ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam cho biết: "Toyota Việt Nam đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người bằng các phương tiện di chuyển đồng thời nỗ lực trong việc giảm thiểu tác hại tai nạn giao thông".

Toyota Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tại nội bộ như đào tạo, phổ biến các văn bản pháp luật về giao thông cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, với cộng đồng, hãng xe này cũng hợp tác với các cơ quan, bộ ban ngành với mục đích nâng cao ý thức an toàn giao thông. Nhất là hàng năm, Toyota Việt Nam đều tổ chức chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông".

Trong hơn 27 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực không ngừng đóng góp cho hoạt động an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa - giáo dục với mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại". Việc đồng hành cùng chương trình "Người bạn đường" là một trong những hoạt động ý nghĩa mà hãng xe Nhật thực hiện, góp phần mang đến những "hành trình hạnh phúc" cho người Việt.