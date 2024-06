"Chào sân" Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua, Hyundai Accent 2024 nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng trong nước do đây là thế hệ tiếp theo của mẫu sedan hạng B có doanh số tốt hàng đầu thị trường trong 2 năm trở lại đây.

Bên cạnh thiết kế, danh sách trang bị tiện nghi hay khả năng vận hành được đổi mới và nâng cấp mạnh tay, phương diện an toàn của Accent thế hệ thứ 6 cũng được cải thiện so với mẫu xe tiền nhiệm với nhiều tính năng được tiêu chuẩn hóa như cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khung gầm được gia cố và sự xuất hiện của gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Hyundai SmartSense trên phiên bản cao cấp nhất. Đây là động thái cần thiết khi yêu cầu của nhiều khách hàng về khả năng bảo vệ người ngồi bên trong phương tiện ngày càng khắt khe.

Tông nát Hyundai Accent 2024 để kiểm chứng độ an toàn trước những va chạm (Video: Global NCAP).

Để kiểm chứng mức độ an toàn của mẫu sedan cỡ nhỏ này, Chương trình Đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP) đã tiến hành hàng loạt bài kiểm tra đối với Hyundai Verna (tên gọi khác của Accent) dành cho thị trường Ấn Độ vào đầu tháng 10/2023.

Tại đất nước tỷ dân, cả 6 phiên bản của Verna cùng sở hữu danh sách trang bị an toàn chủ động và bị động cơ bản khá đầy đủ và gần như giống hệt nhau, bao gồm: 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả vị trí, hỗ trợ phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến lùi.

Trái lại, hai phiên bản có giá bán thấp nhất của Accent ở Việt Nam là 1.5 MT (439 triệu đồng) và 1.5 A.T (489 triệu đồng) chỉ có 2 túi khí và dây đai an toàn 2 điểm dành cho ghế ngồi trung tâm hàng ghế sau, đồng thời bị "cắt" cảm biến lùi. Điểm sáng hiếm hoi của bộ đôi này là hệ thống phanh đĩa phía sau thay vì tang trống như hầu hết phiên bản của Verna tại Ấn Độ .

Phiên bản tiêu chuẩn của Accent/Verna tại Ấn Độ được trang bị 6 túi khí (Ảnh: Global NCAP).

Trải qua chuỗi bài kiểm tra của tổ chức Global NCAP, Hyundai Verna/Accent thế hệ mới nhất đã được trao chứng nhận an toàn 5 sao - mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức này. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi một mẫu ô tô Hyundai dành cho thị trường Ấn Độ được giành được thành tích này.

Accent thế hệ mới được Global NCAP trao chứng nhận 5 sao an toàn (Ảnh: Global NCAP).

Cụ thể, ở hạng mục Bảo vệ hành khách là người trưởng thành (AOP), Hyundai Verna/Accent được chấm 28,18/34 điểm, tương đương 82,9% tổng điểm.

Trong tình huống va chạm phía trước ở vận tốc 64 km/h, hình nộm được Global NCAP đặt vào trong chiếc sedan ghi nhận trạng thái vùng ngực của tài xế và đùi của cả hai người ngồi ở hàng ghế trước bị chấn thương nghiêm trọng, còn đầu gối của cả người lái và hành khách đều bị "các kết cấu nguy hiểm phía sau bảng táp-lô" tác động. Kết quả là mức độ bảo vệ ở các bộ phận kể trên chỉ lần lượt được xếp loại "Marginal" (Trung bình) và "Adequate" (Chấp nhận được). Bù lại, phần đầu và cổ của người ngồi đều được chiếc Verna/Accent đảm bảo an toàn ở mức "Good" (Tốt).

Một số vùng cơ thể trọng yếu của người ngồi đối diện với nguy cơ bị chấn thương nặng hơn (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, ở bài kiểm tra thân xe bị một phương tiện khác va chạm và va chạm ngang với trụ cứng (mô phỏng cây cối và cột đèn) ở các vận tốc 50 km/ và 29 km/h, Verna/Accent đã hoàn thành khá tốt khi nhiều bộ phận quan trọng đều được đảm bảo an toàn ở mức "Adequate" (Chấp nhận được) hoặc "Good" (Tốt).

Túi khí rèm của Hyundai Accent mới hoạt động hiệu quả (Ảnh: Global NCAP).

Hạng mục Bảo vệ hành khách là trẻ em 18 tháng tuổi và 3 tuổi (COP) là nơi mẫu sedan của thương hiệu đến từ Hàn Quốc thể hiện ấn tượng nhất với điểm số tuyệt đối ở 2/3 tiêu chí: khả năng bảo vệ trẻ khi xe gặp va chạm phía trước và bên hông (24/24 điểm), hệ thống cố định ghế trẻ em (12/12 điểm). Kết quả là Accent nhận được 42/49 điểm - tương đương 85,7% tổng điểm.

Accent 2024 cho khả năng bảo vệ trẻ em tốt (Ảnh chụp màn hình).

Các tiêu chí kiểm tra khác như khả năng bảo vệ người đi bộ hay độ hiệu quả của hệ thống cân bằng điện tử đều được Verna/Accent mới vượt qua một cách tương đối dễ dàng.

Được đánh giá tích cực là thế, song dòng sedan hạng B của Hyundai vẫn còn một điểm yếu cần được lưu tâm.

Theo đó, Global NCAP đã báo cáo rằng gầm bệ và khung xe của Hyundai Accent thế hệ mới đều "không ổn định" và "không thể chịu được thêm tải". Đây vốn là nhược điểm của hầu hết mẫu xe Hyundai và Kia được phát triển dành cho thị trường Ấn Độ nói riêng và các quốc gia đang phát triển nói chung như Creta, Grand i10 hay Seltos.

Lý giải cho nhận định này, ông Alejandro Furas - Tổng thư ký của Global NCAP, đã chia sẻ rằng mui xe, cánh cửa và tấm ốp dưới cửa đều có nguy cơ biến dạng nặng hơn trong các tình huống va chạm nghiêm trọng hơn, do đó mà kết cấu khung xe của Verna/Accent dành cho thị trường tỷ dân bị đánh giá "không ổn định". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng mẫu xe đã đáp ứng tốt việc bảo vệ người ngồi bên trong khỏi những chấn thương "trí mạng" và cung cấp các trang bị phòng ngừa tai nạn hoạt động hiệu quả, nhờ đó mà Verna/Accent thế hệ thứ 6 được chấm kết quả tổng 5 sao.

Nhược điểm về khung gầm của xe Hyundai dành riêng thị trường Ấn Độ vẫn chưa được khắc phục triệt để trên Verna/Accent mới (Ảnh: Autocar India).

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent 2024 được phân phối với 4 phiên bản cùng giá bán 439-569 triệu đồng. So với Verna dành cho thị trường Ấn Độ, Accent tại nước ta "thua thiệt" về khía cạnh an toàn khi chỉ phiên bản cao cấp nhất được trang bị 6 túi khí và gói an toàn Hyundai SmartSense gồm các tính năng: hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động chuyển chế độ pha/cos và cảnh báo mở cửa an toàn. Các bản thấp hơn chỉ được trang bị 2 hoặc 4 túi khí.

Chỉ phiên bản cao cấp nhất có giá 569 triệu đồng được trang bị gói Hyundai SmartSense (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trước khi thế hệ mới nhất được trình làng, Accent là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, vượt qua cả Toyota Vios và Honda City. Ngoài hai đối thủ sừng sỏ kể trên, Hyundai Accent còn cạnh tranh với Mazda2, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto và Nissan Almera.