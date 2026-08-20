VinFast VF Wild bản thương mại lộ diện trên đường chạy thử

So với bản concept, phiên bản thương mại có một số thay đổi sát hơn với thực tế, như bổ sung đèn pha đặt thấp, dải trang trí hình cánh chim phía trước mạ crôm, không phải đèn LED. Gương chiếu hậu dạng camera cũng được loại bỏ, thay thế bằng gương chiếu hậu truyền thống.

Phần vòm bánh xe nở rộng, ốp nhựa sần nhằm chống trầy xước do đất đá văng lên. Hai bên ốp mảng nhựa lớn, kéo dài từ phần cửa trước tới đuôi xe. Cột C có logo chữ V của VinFast. Xe chạy thử dùng mâm sắt, không phải mâm hợp kim hai tông màu như bản concept.

VinFast VF Wild phiên bản thương mại bị bắt gặp trên đường chạy thử (Ảnh: Đại lý VinFast).

Khác với các mẫu xe thuần điện hiện có của VinFast, VF Wild thuộc dòng xe điện mở rộng phạm vi (EREV hoặc REEV).

Ngoài hệ truyền động điện sử dụng pin có thể sạc ngoài, xe còn được trang bị một động cơ đốt trong chỉ làm nhiệm vụ phát điện cho pin và không trực tiếp dẫn động bánh xe. Cách bố trí này giúp các mẫu xe điện mở rộng phạm vi không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc công cộng.

Đây là cấu hình động cơ phù hợp với dòng xe bán tải. Loại phương tiện này thường tải nặng, đi đường dài, đi vào những khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận hạ tầng trạm sạc công cộng. Đồng thời, do truyền động trực tiếp bằng động cơ điện, xe sở hữu mô-men xoắn lớn so với xe bán tải cùng phân khúc dùng động cơ đốt trong.

So với bản concept, phiên bản thương mại có một số thay đổi sát hơn với thực tế (Ảnh: Đại lý VinFast).

Theo một số nguồn tin, VF Wild có thể sẽ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, khác biệt so với số đông xe bán tải vốn dùng dẫn động cầu sau hoặc hai cầu.

Bản chất của xe bán tải là chở hàng nặng. Khi chất đầy tải, trọng lượng sẽ dồn xuống, tạo lực bám lớn cho hai bánh sau. Việc trang bị dẫn động cầu sau hoặc hai cầu giúp xe tận dụng tối đa lực bám này để tối ưu khả năng tăng tốc cũng như vận hành.

Dẫu vậy, VinFast VF Wild không phải mẫu xe bán tải đầu tiên trang bị hệ dẫn động cầu trước. Các mẫu bán tải đô thị như Hyundai Cruz hay Ford Maverick cũng trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động cầu trước, chỉ các phiên bản cao cấp dùng hệ dẫn động hai cầu.

VF Wild thuộc dòng xe điện mở rộng phạm vi (EREV hoặc REEV) (Ảnh: Đại lý VinFast).

VinFast VF Wild được giới thiệu lần đầu tiên dưới dạng concept tại Triển lãm công nghệ CES 2024 (Mỹ). Bản concept đã nhận được nhiều đánh giá tốt về mặt thiết kế từ các đơn vị, tổ chức uy tín trên thế giới.

Xe dự kiến cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải cỡ trung, đối đầu với Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton và Isuzu mu-X. Ở phân khúc này, Ford Ranger đang thống trị với doanh số 7.959 xe đến tay khách hàng Việt trong 7 tháng đầu năm, xếp sau là Toyota Hilux (4.699 xe).

VinFast VF Wild bản thương mại dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm nay hoặc đầu năm sau.