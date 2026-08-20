BYD Sealion 5 - đối thủ mới của CX-5 lộ diện trên đường phố Hà Nội

Người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiếc BYD Sealion 5 với phần đuôi không hề che chắn, xuất hiện trên một chiếc xe chuyên dụng tại Hà Nội.

Đồng thời, phía đại lý đã bắt đầu chào khách đặt cọc mẫu xe này với mức giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, xe có thể ra mắt chính thức vào cuối quý III hoặc quý IV.

BYD Sealion 5 xuất hiện tại Việt Nam. Dòng xe này mới ra mắt tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là ở Thái Lan vào cuối tháng 3 (Ảnh: Đại lý BYD).

Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, nhiều khả năng BYD Sealion 5 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự một số mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của BYD Việt Nam, như Sealion 6 hay Dolphin. Tại xứ sở chùa Vàng, Sealion 5 có hai phiên bản, với giá bán quy đổi 622-655 triệu đồng.

Với chiều dài 4.735mm, chiều rộng 1.860mm và chiều cao 1.710mm, BYD Sealion 5 cũng được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng sẽ nằm dưới Sealion 6. Do đó, hàm lượng trang bị của hai sản phẩm này sẽ có sự chênh lệch rõ rệt.

Dù sở hữu tên gọi tương đồng, thiết kế của BYD Sealion 5 lại có nhiều điểm khác biệt với Sealion 6. BYD Sealion 5 thuộc dòng sản phẩm Dynasty của hãng xe Trung Quốc, trong khi Sealion 6 thuộc dải sản phẩm Ocean Series (Ảnh: Paultan).

Tham khảo thị trường Thái Lan, hai phiên bản của BYD Sealion 5 đều được trang bị đèn chiếu sáng trước dạng LED thấu kính, đi kèm mâm hợp kim 18 inch. Nội thất có thiết kế khá đơn giản, nhiều điểm giống mẫu sedan Seal 5, với cụm đồng hồ 8,8 inch sau vô lăng và màn hình giải trí có kích thước 12,8 inch.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ ADAS xuất hiện ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, gồm các tính năng như cảnh báo va chạm sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, nhận diện biển báo giao thông và phanh tự động khẩn cấp.

Nội thất của BYD Sealion 5 (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, BYD Sealion 5 được trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), gồm động cơ xăng 1.5L (95 mã lực, 125Nm) kết hợp với mô-tơ điện (163 mã lực, 210Nm). Cấu hình này tạo ra tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 210Nm.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh và theo công bố của nhà sản xuất, BYD Sealion 5 có khả năng di chuyển 110km ở chế độ thuần điện, theo tiêu chuẩn NEDC.

BYD Sealion 5 có thể sạc chậm (AC) với công suất 3,3kW hoặc sạc nhanh (DC) với công suất 18kW (Ảnh: Paultan).

Nếu được chốt giá chính thức hơn 700 triệu đồng, BYD Sealion 5 sẽ lấp khoảng trống giữa dòng sedan Seal 5 (696 triệu đồng) và Sealion 6 (799-899 triệu đồng) trong dải sản phẩm của BYD Việt Nam. Đồng thời, sự xuất hiện của mẫu xe này có thể tạo áp lực lên các dòng C-SUV vốn đang cạnh tranh nhau bằng giá bán.

Mẫu Mazda CX-5 đang có giá niêm yết khởi điểm từ 699 triệu đồng và được ưu đãi còn 666 triệu đồng tại đại lý. Trong khi đó, Ford Territory bản tiêu chuẩn đang được niêm yết ở mức 739 triệu đồng. BYD Sealion 5 sẽ cạnh tranh trực tiếp ở khoảng giá này, nhưng sở hữu lợi thế là công nghệ PHEV, đi kèm gói công nghệ an toàn ADAS.