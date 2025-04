Thông điệp "Start Your Miles - Khởi đầu hành trình mới" từ SYM Việt Nam

Khởi đầu hành trình mới

Tiếp nối một năm 2024 với những thành công và dấu ấn khẳng định vị thế, SYM Việt Nam tiếp tục phát triển với tinh thần "Start Your Miles - Khởi đầu hành trình mới".

Đại diện SYM chia sẻ: "Trên hành trình này, SYM luôn đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm, là lý do cho mọi nỗ lực và sáng tạo. Bởi SYM tin rằng, khi người dùng lựa chọn một chiếc xe máy SYM, đó là sự khởi đầu cho một hành trình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, mở ra những cơ hội mới và trải nghiệm ấn tượng".

Ngoài ra, "Start Your Miles" còn mang một ý nghĩa sâu sắc, là lời khẳng định mạnh mẽ về hành trình nỗ lực đổi mới không ngừng của thương hiệu. SYM cam kết luôn tiên phong trong công nghệ, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam, mang đến cho người dùng trải nghiệm lái xe thú vị và an toàn.

Không gian thu hút nhiều khách tham quan tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 - với chủ đề "Start Your Miles", nơi SYM Việt Nam trưng bày nhiều mẫu xe độc đáo (Ảnh: SYM Việt Nam).

Không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm

Với mục tiêu trên, SYM Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất. Mỗi chiếc xe mang thương hiệu SYM đều là sự kết hợp giữa hiệu suất, tiện nghi và phong cách, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.

Minh chứng cho sự tin yêu và gắn bó của người tiêu dùng Việt với SYM chính là sự thành công của dòng xe 50cc. Trong suốt nhiều năm qua, dòng xe 50cc đã nổi bật trên thị trường và khẳng định vị thế là thương hiệu hàng đầu trong phân khúc 50cc.

Những mẫu xe Elite 50, Attila 50, Shark 50, Galaxy 50, Elegant 50… là lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên và những người dùng ưu tiên sự nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị.

Dòng xe 50cc của SYM Việt Nam được nhiều phụ huynh và học sinh ưu chuộng (Ảnh: SYM Việt Nam).

SYM Việt Nam còn mạnh mẽ khẳng định nỗ lực phát triển công nghệ và khả năng đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng thông qua việc liên tục trình làng những mẫu xe mới. Trong hai năm vừa qua, thị trường Việt Nam đã chứng kiến sự ra mắt đầy ấn tượng của các mẫu xe tay ga Tuscany 150, Priti 50 và Priti 125.

Gần đây nhất, xe tay ga NAGA 150 vừa trình làng vào tháng 3 đã tạo nên sức hút trên thị trường. Điều này cho thấy sự nhạy bén của SYM trong việc nắm bắt xu hướng và mang đến những sản phẩm đột phá, nâng tầm trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu cho người tiêu dùng Việt.

Dòng xe Priti 50cc và 125cc - ngọt ngào, tinh tế, đậm phong cách riêng (Ảnh: SYM Việt Nam).

Mang đến những giá trị bền vững

Không chỉ mang đến những sản phẩm giá trị, phát triển kinh tế, SYM hướng tới những hoạt động mang lại lợi ích cộng đồng như "Ngày hội lái xe an toàn". Đây là chiến dịch giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh được SYM triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Với chuỗi hoạt động này, SYM đã góp phần đồng hành cùng phụ huynh trên chặng đường giáo dục con trẻ, giúp các em xây dựng ý thức tham gia giao thông ngay từ nhỏ.

Ngày hội lái xe an toàn - lan tỏa ý thức tham gia giao thông văn minh và kỹ năng điều khiển xe an toàn tại các trường THPT (Ảnh: SYM Việt Nam).

Năm 2025, SYM Việt Nam cũng đã tiếp tục phối hợp với các trường THPT trên khắp cả nước, tổ chức "Ngày hội lái xe an toàn" với thông điệp "Start Your Miles" - khởi động hành trình an toàn với sự tự tin và niềm vui.

