Thêm loạt ưu đãi dành cho khách Việt khi lựa chọn Toyota Yaris Cross

Ngay khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross nhận được sự quan tâm của những người yêu thích phong cách sống năng động và đam mê trải nghiệm lái. Với giá trị cốt lõi bền vững, công nghệ tiên tiến cùng các ưu đãi hấp dẫn, Yaris Cross dần nhận được sự quan tâm của người dùng trong phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất của Yaris Cross nổi bật với những đường nét sắc bén cùng lưới tản nhiệt được tạo hình ấn tượng và đèn pha LED tinh xảo, đã góp phần tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, hiện đại.

Bên cạnh đó, thân xe nhỏ gọn với kích thước tổng thể: chiều dài 4.310mm, chiều rộng 1.770mm, chiều cao 1.655mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm, Yaris Cross giúp người lái dễ dàng và thuận tiện di chuyển nơi phố xá đông đúc nhưng vẫn đem lại sự thoải mái, rộng rãi khi ngồi bên trong.

Mẫu xe cỡ nhỏ đô thị nhưng không gian nội thất lại rộng rãi, tiện nghi.

Không chỉ đẹp về mặt nhìn, Yaris Cross còn ghi điểm với khách hàng nhờ công nghệ an toàn được trang bị đầy đủ và hiện đại.

Bên cạnh những trang bị an toàn quen thuộc như phanh ABS/EBD, camera 360, cảnh báo điểm mù, kiểm soát lực kéo…, mẫu B-SUV này còn sở hữu gói Toyota Safety Sense. Gói trang bị này mang đến những tính năng hàng đầu phân khúc như điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát vận hành chân ga và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành… Những tính năng này không chỉ tạo ra trải nghiệm lái an toàn mà còn giúp người dùng tận hưởng chuyến đi trọn vẹn và an tâm hơn.

Yaris Cross được trang bị nhiều tính năng an toàn hàng đầu phân khúc.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng hướng về xu thế "xanh hóa", Yaris Cross khẳng định sự tiên phong trong việc mang lại phiên bản động cơ hybrid bên cạnh động cơ xăng truyền thống, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu cũng như giảm đáng kể chi phí vận hành. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn là bước đi quan trọng trong hành trình bảo vệ môi trường của Toyota, tiến tới phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Ở phiên bản hybrid, xe được trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng motor điện mạnh mẽ 79 mã lực cùng mô men xoắn 141 Nm. Hệ thống treo kết hợp dạng MacPherson và thanh xoắn giúp khách hàng cảm nhận được sự vận hành êm ái ở nhiều điều kiện khác nhau, từ đường đô thị đông đúc đến những đoạn đường dài ngoại thành khi cầm lái chiếc xe Yaris Cross.

Mẫu xe B-SUV nhà Toyota cho người lái một cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ khi vận hành.

Tiếp nối thành công trong tháng 10 với doanh số 1.510 xe được bán ra, là một trong những mẫu xe bán chạy nhất nhóm sản phẩm CBU, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm trong tháng 11. Với khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, khách hàng mua Yaris Cross tiết kiệm được 33-38 triệu đồng tùy phiên bản.

Các ưu đãi hấp dẫn và mức giá hợp lý, từ 650 triệu đồng càng làm tăng sức hút của Toyota Yaris Cross, giúp dòng xe này tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe có doanh số ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Toyota Yaris Cross là sự lựa chọn kinh tế và phù hợp cho những khách hàng yêu thích sự tiện nghi và an toàn.