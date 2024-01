Thaco Auto và BMW giới thiệu hệ thống kết nối thông minh ConnectedDrive

BMW 330i M Sport là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống ConnectedDrive mới tại Việt Nam (Ảnh: BMW).

Ông Pieter Nota, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn BMW, phụ trách quản trị thương hiệu, bán hàng và kết nối khách hàng chia sẻ, ứng dụng My BMW cho phép kết nối trực tiếp với khách hàng, đồng thời cung cấp cho BMW quyền truy cập để quản lý, bảo mật dữ liệu và giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà khách hàng cần hỗ trợ.

Ứng dụng My BMW giúp tối ưu toàn bộ ưu điểm của hệ thống kết nối ConnectedDrive, hiện nay đã có hơn 10 triệu người dùng ứng dụng My BMW trên toàn thế giới, lượng sử dụng mỗi ngày lên đến 2 triệu lượt với hàng nghìn đánh giá 5 sao trên Apple Store.

Khách hàng có thể quản lý thông tin xe, cập nhật phần mềm, kiểm tra tình trạng hoặc điều khiển xe từ xa từ ứng dụng này (Ảnh: BMW).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng có thể quản lý thông tin xe, cập nhật phần mềm, kiểm tra tình trạng hoặc điều khiển xe từ xa. Dòng xe đầu tiên được trang bị kết nối ConnectedDrive tại Việt Nam là BMW 3 Series mới.

Trải nghiệm những tính năng kỹ thuật số đầu bảng trên BMW 3 Series mới

Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ lái quen thuộc như hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ lùi xe tự động tích hợp camera quan sát phía sau,… phiên bản BMW 330i M Sport có trang bị kết nối thông minh ConnectedDrive được bổ sung thêm những tính năng kỹ thuật số mới như định vị bản đồ trực tuyến (Online Navigation).

Bản đồ BMW có khả năng hiểu được thói quen của người dùng và dự đoán, đề xuất hành trình thuận lợi nhất để lái xe đến vị trí mong muốn. Ngoài ra tính năng này còn cho phép tìm kiếm trực tuyến các địa điểm yêu thích trên bản đồ (Online Search). Người dùng có thể chủ động tạo các lộ trình cá nhân theo sở thích di chuyển thường ngày.

Bổ sung đáng giá của BMW 330i M Sport ConnectedDrive là những nâng cấp cho hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo thông minh (Intelligent Personal Assistant). Trợ lý ảo trên 3 Series tương thích với hệ điều hành BMW OS 8.0, người dùng có thể dễ dàng kích hoạt trợ lý ảo với câu lệnh quen thuộc "Hey BMW".

ConnectedDrive được bổ sung thêm những tính năng kỹ thuật số mới như định vị bản đồ trực tuyến (Ảnh: BMW).

Giờ đây, với ConnectedDrive, người dùng có thể xem thêm các thông tin thời tiết được cập nhật, mở bản đồ, kích hoạt ứng dụng, tra cứu thông tin,... bên cạnh khả năng điều khiển các hệ thống cơ bản trên xe.

Hệ thống ConnectedDrive cũng cho phép người dùng cập nhật phần mềm từ xa (Remote Software Upgrade). Với tính năng này, khách hàng sẽ được cập nhật các phiên bản mới nhất của hệ điều hành và các ứng dụng thông minh nhằm bổ sung tính năng và tăng cường bảo mật.

Những tiện ích ưu việt trên ứng dụng My BMW

Ứng dụng "My BMW" được BMW ra mắt lần đầu vào tháng 7/2020, thay thế cho ứng dụng tiền nhiệm là "The Connected". Kể từ đó, ứng dụng My BMW liên tục được mở rộng và tối ưu hóa dựa trên phản hồi của người dùng.

Giao diện của ứng dụng My BMW được ra mắt tại Việt Nam với 4 thẻ chính, gồm: Vehicle, Map, Services & Store và Profile. Mỗi thẻ sẽ được thiết kế giao diện riêng để tối ưu hóa các tính năng, với giao diện trực quan và khoa học sẽ giúp người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng.

Thẻ Vehicle: bao gồm thông tin và các chức năng liên quan đến trạng thái của phương tiện như hiển thị thông số kỹ thuật. Thẻ Vehicle cho phép người dùng điều khiển phương tiện từ xa như thao tác mở và khóa cửa xe, nháy đèn, mở quạt gió trong xe, phát còi xe,... Ngoài ra, tại thẻ Vehicle, người dùng cũng có thể định vị phương tiện trực tuyến, cài đặt các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe.

Người dùng có thể xem thêm các thông tin thời tiết được cập nhật, mở bản đồ, kích hoạt ứng dụng, tra cứu thông tin,... (Ảnh: BMW).

Thẻ Map: giúp hiển thị các thông tin bản đồ như kế hoạch di chuyển, thông tin hành trình. Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm các trạm nhiên liệu, trạm dừng chân, nơi bảo dưỡng xe được hiển thị trên màn hình điện thoại.

Người dùng có thể tìm kiếm trước địa điểm trên điện thoại và gửi thông tin dẫn đường đến xe thông qua tính năng "Send to my BMW". Từ đó, dữ liệu dẫn đường được tự động hiển thị trên xe, tiết kiệm được thời gian thao tác, tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Hệ thống ConnectedDrive cũng cho phép người dùng cập nhật phần mềm từ xa (Ảnh: BMW).

Thẻ Services & Store: cung cấp các thông tin về lịch bảo dưỡng, sửa chữa và giúp người dùng đặt lịch hẹn chủ động. Thông qua thẻ Services & Store, người dùng cũng có thể tìm hiểu và khám phá các mẫu xe BMW mới.

Thẻ Profile: cho phép người dùng truy cập vào hồ sơ cá nhân của mình, người dùng có thể cài đặt để cá nhân hóa thông tin, hiển thị của ứng dụng sao cho phù hợp. Tính năng nổi bật khác của ứng dụng My BMW là chìa khóa kỹ thuật số (BMW Digital Key), cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh như chìa khóa chính. Chủ sở hữu có thể chia sẻ Digital Key cho bạn bè và người thân sử dụng, tối đa 5 người.

ConnectedDrive là chiến lược tiếp cận khách của BMW thông qua các công nghệ số hóa tiên tiến (Ảnh: BMW).

Hệ thống ConnectedDrive được ra mắt tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là bước phát triển mới của BMW trong chiến lược tiếp cận khách thông qua các công nghệ số hóa tiên tiến. Với bước khởi đầu là mẫu xe BMW 330i M Sport ConnectedDrive mới, dự kiến trong tương lai, hệ thống ConnectedDrive sẽ được trang bị trên nhiều dòng xe của BMW tại Việt Nam.

Ngoài việc giới thiệu hệ thống ConnectedDrive và ứng dụng My BMW mới, khách hàng khi mua xe BMW sẽ được áp dụng gói bảo hành tiêu chuẩn 5 năm không giới hạn số km. Thời gian bảo hành tăng thêm 2 năm so với trước đây, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng xe và khẳng định chất lượng dịch vụ bảo dưỡng cao cấp của BMW tại Việt Nam.