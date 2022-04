Tài xế xe container "cứu nguy" một tình huống va chạm do điểm mù

Tình huống giao thông được camera hành trình gắn trên một xe container ghi lại, cho thấy một chiếc SUV đang di chuyển song song với một xe container cùng chiều, nhưng có vẻ như đã vô tình lọt vào điểm mù quan sát của tài xế chiếc container.

Khi nhìn thấy xe container phía trước bật đèn xi-nhan và dự định chuyển làn, có nguy cơ chèn vào chiếc SUV, tài xế xe container gắn camera hành trình đang di chuyển ở phía sau lập tức bấm còi để cảnh báo. May mắn, tiếng còi này đã giúp tài xế chiếc xe container đi phía trước "thức tỉnh" và quay trở về làn đường của mình, tránh được một tình huống va chạm nguy hiểm.

Tài xế container tốt bụng và pha xử lý "cứu nguy" một tình huống va chạm (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip về tình huống giao thông này đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Các cư dân mạng đã không ngớt lời khen ngợi cho hành động nhấn còi cảnh báo của tài xế xe container có camera hành trình.

"Một hành động đẹp và đầy nghĩa hiệp của tài xế xe container. Nếu không có hành động này, chắc hẳn một tình huống va chạm nguy hiểm đã xảy ra rồi. Tài xế này đã giúp cho cả 2 chiếc xe phía trước một bàn thua trông thấy", tài khoản mạng xã hội có tên V.Hoàng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Cách xử lý cho thấy tài xế chiếc container đi phía sau dự đoán tình huống rất tốt. Có lẽ chính bản thân anh này cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm khi cầm lái những chiếc container cồng kềnh với nhiều điểm mù. Anh đã có tình huống xử lý giúp đồng nghiệp của mình tránh khỏi một tai nạn đáng tiếc", tài khoản Facebook V.Anh bình luận.

"May mắn quá. Nếu không có tiếng còi cảnh báo, chắc hẳn tài xế chiếc xe container phía trước đã chuyển làn và đè vào chiếc xe đi bên cạnh, lúc đó hậu quả chắc hẳn sẽ rất nghiêm trọng", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cũng đã chỉ ra sai lầm của tài xế chiếc SUV trong tình huống này khi chạy song song với xe container, thay vì tăng tốc để vượt hẳn lên. Nhiều người có thói quen chạy xe song song với những xe cồng kềnh cỡ lớn như xe container, xe bồn… rồi vô tình lọt vào điểm mù của tài xế, dẫn đến những tình huống va chạm đáng tiếc.

Do vậy, để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chạy song song hoặc chạy phía sau những xe cồng kềnh, kích thước lớn, tránh lọt vào điểm mù của tài xế. Trong trường hợp cần vượt những chiếc xe này, cần phải quan sát kỹ phía trước và khi có đủ điều kiện an toàn, cần phải tăng tốc để vượt lên một cách dứt khoát. Trong quá trình vượt cần phải liên tục bấm còi, nháy đèn pha để cảnh báo cho tài xế xe container hoặc xe tải… Đặc biệt, sau khi vượt phải tuyệt đối tránh chuyển làn gấp, tạo nên những tình huống tạt đầu xe nguy hiểm, bởi lẽ với trọng lượng lớn, tài xế của những chiếc container rất khó để phanh hoặc xử lý kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra trước mặt.