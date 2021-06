Dân trí Phần da nội thất của chiếc ô tô đã bị cháy do chủ xe để một chai nước bên trong rồi đỗ dưới trời nắng - tình huống mà rất nhiều người có thể gặp phải trong những ngày hè này.

Câu chuyện là trải nghiệm thực tế của anh Lê Thanh, đăng trên Facebook Hội Kia Soluto Việt Nam. Theo đó, lúc anh đỗ xe thì trời râm mát nhưng một lúc sau ánh nắng chiếu xiên vào. Chai nước lọc để trong ô tô vì thế đã trở thành thấu kính hội tụ, tập trung năng lượng của ánh sáng mặt trời tại một điểm và đốt cháy ghế da.

Chai nước để trên xe đã khiến phần ghế da bị cháy.

"Rất may là mình đi khỏi xe có một lúc chứ đi xa là bốc khói lên rồi. Lên xe giật mình luôn", anh Thanh chia sẻ. "Nghe nói nhiều về việc này, cảnh giác rồi mà vẫn mắc phải, vẫn phải cảnh giác hơn nữa. Sáng đỗ xe chỗ đó râm mát nên mình để chai nước chỗ đó, ngờ đâu đỗ lâu nên nắng chiếu tới".

Thực tế, đã có không ít thông tin cảnh báo về mối nguy hiểm khi để các vật dụng bên trong ô tô khi trời nắng nóng. Chai nước, lọ thủy tinh với thiết kế hình trụ trong suốt, kết hợp cùng với chất lỏng bên trong có thể trở thành một thấu kính. Ánh nắng chiếu vào, thấu kính tạo bởi chai nước sẽ hội tụ năng lượng, đủ sức làm cháy da, bề mặt nội thất…

Ngoài tình huống thực tế của anh Thanh, không ít người đã trải qua sự cố tương tự. "Mọi người lưu ý với cả bình giữ nhiệt nhé, mình từng bị nổ vì để bình trong xe, bung cả hai lớp nắp đậy và nước cam bắn lên tung tóe", anh Hoàng Hiệp chia sẻ.

Tài xế Việt tá hỏa vì ghế da ô tô bị đốt cháy bởi một tác nhân rất dễ gặp

Trên mạng xã hội cũng đăng tải một số video kiểm chứng khả năng "phá hủy" của chai nước dưới tác động của ánh sáng mặt trời. Theo đó, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ C, chai nước đặt ở một góc phù hợp có thể làm cháy bề mặt ghế da chỉ sau khoảng 1 phút.

Còn theo một thử nghiệm trước đó của Dân trí, khi nhiệt độ dự báo 38 độ C thì nhiệt kế báo nhiệt độ ngoài trời khi đo là 44 độ C và nhiệt độ mặt đường lên đến 62 độ C. Đặc biệt nếu đỗ xe ngoài trời trong khoảng 30 phút, khu vực táp-lô có thể lên trên 80 độ C, vô-lăng khoảng 70 độ C và ghế là 60 độ C.

Ngoài chai nước, bình giữ nhiệt, các chuyên gia còn khuyến cáo tránh để trên xe đồ điện tử vì có nguy cơ phát nổ pin, hỏng linh kiện, các loại thuốc và mỹ phẩm dễ bị biến chất, lon nước ngọt hay bật lửa có thể nổ hay thực phẩm hư hỏng nhanh chóng…

Gia An