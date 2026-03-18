Tài xế dịch vụ 9x tiết lộ lý do chọn VinFast Limo Green

Lợi thế chi phí

Anh Hải sử dụng mẫu xe VinFast Limo Green và gia nhập đội ngũ tài xế Xanh SM Platform. Chính sách miễn phí sạc tại trạm của V-Green khiến giới tài xế như anh bớt áp lực.

"Với dân chạy dịch vụ, chi phí vận hành là yếu tố quyết định rất lớn. Chỉ riêng việc chuyển sang chạy điện, mỗi tháng tôi đã có thể tiết kiệm được chi phí nhiên liệu”, anh Hải chia sẻ.

Anh Bùi Quốc Hải chạy dịch vụ với VinFast Limo Green (Ảnh: NVCC).

Cụ thể, anh Hải và các chủ xe khi chạy dịch vụ qua nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc tại các trụ sạc công cộng đến hết ngày 10/2/2029. Hiện tại, vì không còn phải lo khoản nhiên liệu, anh Hải duy trì doanh thu khoảng 2 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ các chi phí lặt vặt khác, anh mang về thu nhập ròng khoảng 1,6-1,7 triệu đồng.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của Limo Green cũng khiến Hải bất ngờ. “Xe điện có chu kỳ bảo dưỡng dài, ít chi tiết hỏng hóc. Tôi mới bảo dưỡng mốc 15.000km, tốn chưa đầy 500.000 đồng”, anh cho biết.

Không gian rộng, chất lượng vận hành của Limo Green mang đến trải nghiệm tích cực cho hành khách và bản thân anh Hải (Ảnh: NVCC).

“Khách khen xe rộng, êm và thoáng”

Bên cạnh lợi ích kinh tế, Limo Green còn ghi điểm về trải nghiệm vận hành.

Từ khi sử dụng Limo Green, anh Hải ấn tượng ngay với vẻ ngoài hầm hố, khả năng vận hành mạnh mẽ của mẫu MPV điện.

“Cảm giác lái xe điện rất nhàn. Xe đầm, chắc chắn, hệ thống treo tốt nên đi đường dài không bị mệt mỏi. Tầm quan sát ở vị trí lái rất thoáng. Tôi đánh giá cao Limo Green về khả năng cách âm tốt”, Hải nhận xét.

Limo Green không chỉ hỗ trợ người lái mà còn chinh phục khách hàng. “10 khách lên xe thì cả 10 người đều khen xe rộng, êm và thoáng. Hàng ghế sau ngồi thoải mái. Khách hài lòng, tôi chạy xe cũng thấy vui và được đánh giá 5 sao nhiều hơn”, anh Hải vui vẻ nói.

Hệ thống trạm sạc hiện tại đã phủ rộng khắp các tuyến đường, từ thành phố lớn tới khu vực miền núi.

Ngoài ra, theo anh Hải, thời gian sạc pin là quãng nghỉ hợp lý để tài xế lấy lại sức. “Mỗi ngày tôi sạc một lần khoảng 30-40 phút. Thời gian đó tôi tranh thủ ăn trưa, chợp mắt một chút. Tỉnh dậy là cả người và xe đều ‘đầy bình’, lại tiếp tục làm việc”, anh kể.

Với tài xế dịch vụ, một chiếc xe muốn khai thác hiệu quả không chỉ cần tiện lợi, vận hành ổn định mỗi ngày mà còn phải tạo sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài. Theo anh Hải, Limo Green đã làm rất tốt khía cạnh này khi sở hữu chính sách bảo hành dẫn đầu thị trường. Xe được bảo hành chính hãng lên tới 7 năm hoặc 160.000km (tùy điều kiện nào đến trước), giúp chủ xe gạt bỏ nỗi lo về các hỏng hóc lớn trong quá trình khai thác.

Bộ pin - “trái tim” của xe điện - được hưởng chế độ bảo hành dài hạn, đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. “Nhiều người lo thay pin tốn kém, nhưng với chính sách của VinFast và mức tiết kiệm chi phí vận hành, tính ra nếu có cần thay pin thì vẫn có lãi”, anh Hải phân tích.

Với sự kết hợp giữa hiệu quả kinh tế tối ưu, chất lượng vận hành vượt trội và hệ sinh thái trạm sạc rộng khắp, VinFast Limo Green đã trở thành “người bạn đường” tin cậy của nhiều tài xế.