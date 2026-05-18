Subaru chậm lại cuộc đua xe điện, kéo dài hợp tác với Toyota

Subaru xác nhận sẽ trì hoãn việc ra mắt các mẫu xe điện tự phát triển đầu tiên, vốn dự kiến xuất hiện vào năm 2028. Quyết định này được đưa ra sau khi các mức thuế quan tại Mỹ khiến hãng thiệt hại 226,9 tỷ yên (1,42 tỷ USD), trong khi các khoản giảm giá trị tài sản liên quan đến xe điện khiến công ty tổn thất thêm 57,8 tỷ yên (362 triệu USD).

Nhà máy Oizumi tại Nhật Bản, vốn được xây dựng để phục vụ sản xuất xe điện, sẽ chuyển sang lắp ráp các mẫu xe xăng và xe hybrid trong giai đoạn đầu.

CEO Atsushi Osaki của Subaru cho biết tốc độ chấp nhận xe thuần điện (BEV) tại Mỹ đang chậm lại, cùng với những thay đổi về chính sách, là lý do khiến hãng phải đánh giá lại toàn diện chiến lược. Động thái này cho thấy Subaru đang đi theo xu hướng của nhiều hãng xe khác khi giảm bớt tham vọng điện hóa.

Trong bối cảnh trì hoãn ra mắt các mẫu xe điện tự phát triển, Subaru sẽ tiếp tục dựa vào nền tảng do Toyota phát triển cho dải xe điện của mình, gồm Solterra, Uncharted và Trailseeker.

Mẫu Subaru Uncharted sử dụng chung nền tảng khung gầm và động cơ với Toyota C-HR và là một trong những mẫu xe điện đầu tiên của Subaru (Ảnh: Subaru).

Việc sử dụng chung kiến trúc với Toyota giúp Subaru tham gia thị trường xe điện với chi phí thấp hơn đáng kể, tránh phải đầu tư lớn để phát triển một nền tảng riêng.

Một mẫu SUV điện 3 hàng ghế mới mang tên Getaway, được phát triển dựa trên phiên bản thuần điện của Toyota Highlander, cũng dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, cho thấy mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai hãng.

Mặc dù việc tung ra một mẫu xe điện tự phát triển mang lại nhiều lợi ích, như tăng tính độc lập về mặt kỹ thuật, Subaru cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là tại Mỹ, nơi các mức thuế quan vẫn đang gây sức ép lên những nhà sản xuất ô tô phụ thuộc nhiều vào xe nhập khẩu, như Audi.

Trong một diễn biến khác, tại Australia, Subaru đã giảm giá 2.000-4.000 AUD (1.430-2.860 USD) cho toàn bộ phiên bản 2026 của các mẫu Solterra và Trailseeker. Thương hiệu Nhật Bản cho biết việc điều chỉnh giá nhằm duy trì khả năng cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu suất hay khả năng đổi mới công nghệ.

Việc giảm giá là phản ứng của Subaru trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ Tesla, BYD, Hyundai, Kia, XPeng và Zeekr. Mức giá thấp hơn giúp giảm chi phí sở hữu và thu hút nhóm khách mua xe điện vốn nhạy cảm về giá.

Động thái này cũng cho thấy nỗ lực của Subaru nhằm cạnh tranh với làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc tại Australia.

Dù thị trường xe điện Mỹ chứng kiến lượng đăng ký mới giảm 25% trong tháng 3 sau khi ưu đãi thuế liên bang bị cắt bỏ, Subaru vẫn đạt mức tăng trưởng 50%, nhờ các chương trình khuyến mại trung bình 8.651 USD mỗi xe.

Điều này cho thấy giá bán vẫn là yếu tố then chốt thúc đẩy doanh số xe điện. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng trưởng mà không làm xói mòn lợi nhuận sẽ là thách thức lớn khi Subaru chuyển trọng tâm đầu tư sang xe hybrid và xe động cơ đốt trong.