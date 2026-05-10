Stargazer cải thiện sức tiêu thụ

Theo số liệu bán hàng được TC Motor công bố, đa phần các mẫu xe Hyundai đều ghi nhận doanh số sụt giảm trong tháng 4, ngoại trừ Stargazer. Mẫu MPV này chỉ bán nhiều hơn 15 xe so với tháng 3, nhưng vẫn có thể xem là tín hiệu tích cực sau khi được nâng cấp giữa vòng đời.

Từ khi phiên bản mới được mở bán, doanh số của Hyundai Stargazer liên tục tăng trưởng. Tuy mức tăng chậm rãi và sức tiêu thụ chưa thể so được với nhiều đối thủ trong phân khúc, nhưng có thể thấy những điểm mới của mẫu xe này đã dần được khách Việt đón nhận, dù tăng giá 16 triệu đồng so với đời cũ.

Hyundai Stargazer 2026 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Stargazer sở hữu giá niêm yết thuộc hàng thấp nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ, nhưng đời cũ của mẫu xe này lại gặp rào cản từ thiết kế có phần mềm mại và đậm chất MPV đa dụng. Trong bối cảnh khách Việt ngày càng ưa chuộng SUV, những sản phẩm có kiểu dáng “SUV” hóa như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross lại được quan tâm.

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời, thay đổi chính của Stargazer nằm ở diện mạo với phần đầu xe góc cạnh và nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn gần như ôm trọn mặt ca-lăng. Những đường nét mềm mại cũng bị lược bớt, đem lại một tổng thể hầm hố, từ đó thu hút khách hàng hơn.

Hàm lượng trang bị của Hyundai Stargazer 2026 khá đầy đủ so với các đối thủ. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù vậy, Stargazer vẫn chưa phải mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công. Vị trí này tiếp tục thuộc về Tucson, dù sản phẩm này ghi nhận doanh số giảm 15,8% trong tháng 4. Đa phần các mẫu xe còn lại đều giảm tiêu thụ so với tháng 3, dù vẫn được áp dụng ưu đãi giảm giá lên tới 200 triệu đồng.

Sang tháng 5, tình hình kinh doanh của những mẫu xe này được kỳ vọng sẽ khởi sắc, đặc biệt đối với Hyundai Palisade. Nguyên nhân là bởi mẫu SUV hạng E này mới được nhà sản xuất điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất giảm 160-170 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá niêm yết xuống còn 1,299-1,429 tỷ đồng.