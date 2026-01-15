Đại gia Hà Nội chi 41 tỷ mua Rolls-Royce Cullinan, biển số hơn 900 triệu

“Giới săn xe” tại Việt Nam mới đây bắt gặp một chiếc Rolls-Royce Cullinan trên đường phố Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, đây là chiếc Cullinan Series II - bản nâng cấp của mẫu xe này. Xe là chiếc đầu tiên tại Việt Nam mang biển số dân sự (Ảnh: Tiến Dũng).

Giữa năm 2025, chiếc Cullinan Series II đầu tiên được đưa về Việt Nam thông qua một đại lý tư nhân, mang biển số ngoại giao. Ước tính hiện có không dưới 4 chiếc Series II xuất hiện ở nước ta, gồm một chiếc của đại gia TPHCM, một chiếc bản Black Badge và hai chiếc nhập khẩu bởi đại lý chính hãng (Ảnh: Tiến Dũng).

Rolls-Royce Cullinan Series II có giá bán lẻ chính hãng từ 36,69 tỷ đồng với bản thường và 41,99 tỷ đồng với bản Black Badge. Chiếc xe trong bài là bản thường, có giá lăn bánh ước tính hơn 41 tỷ đồng. Trong đó, biển số “686.68” trúng đấu giá với giá 920 triệu đồng, ngang tiền mua một chiếc SUV cỡ C (Ảnh: Tiến Dũng).

Về ngoại thất, chiếc Cullinan Series II của đại gia Hà Nội sơn màu đen bóng. Xe được trang bị bộ la-zăng đa chấu kích thước 23 inch, phay sáng bề mặt. Đây là bộ mâm có kích thước lớn nhất trên một mẫu Rolls-Royce tính đến nay (Ảnh: Tiến Dũng).

Đặc biệt, các logo Rolls-Royce trên mặt ca-lăng, thân, đuôi và mâm xe đều được che đi. Theo những người am hiểu, đây là tùy chọn lần đầu xuất hiện trên một chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam, có thể phần nào giúp chiếc xe giảm sự chú ý khi lăn bánh trên đường (Ảnh: Tiến Dũng).

Rolls-Royce Cullinan là mẫu SUV siêu sang, ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 2018. Năm 2024, hãng xe Anh quốc giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời, có tên là Cullinan Series II. Ngoại thất xe tinh chỉnh nhẹ về thiết kế cản trước, sau và la-zăng. Nội thất thay đổi giao diện điều khiển Spirit mới, táp-lô có giao diện hiện đại hơn (Ảnh: Holman).

Rolls-Royce Cullinan Series II trang bị động V12, dung tích 6,75 lít giống như Series I, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850Nm. Hộp số tự động 8 cấp của xe có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh (để nhận diện địa hình và sang số phù hợp). Xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,2 giây, vận tốc tối đa 250km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị/cao tốc/hỗn hợp lần lượt là 25/15/19 lít/100km (Ảnh: Holman).