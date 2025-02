Sedan hạng B đua giảm giá tháng thấp điểm, có mẫu hạ tới 50 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm thường niên (sau Tết Nguyên đán), nhiều mẫu ô tô đang được hãng xe hoặc đại lý áp dụng ưu đãi lớn dịp tháng 2. Trong đó có nhiều cái tên đến từ phân khúc sedan hạng B.

Hyundai Accent

Nhằm "dọn" bớt lượng xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) tại đại lý, Hyundai Thành Công áp dụng chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe trong tháng 2, gồm: Stargazer X, Accent, Grand i10, Santa Fe và Tucson.

Khách hàng mua những sản phẩm kể trên (VIN 2024) sẽ được bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), đồng thời hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 45 triệu đồng. Tại đại lý, Hyundai Accent còn được giảm sâu hơn.

Hyundai Accent đang được phân phối với 4 phiên bản, cùng giá niêm yết dao động 439-569 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tham khảo một showroom tại Hà Nội, nhân viên tư vấn bán hàng đang báo giá hai phiên bản cao của Accent VIN 2024 (AT Đặc biệt và AT Cao cấp) lần lượt là 480 triệu và 519 triệu đồng, tức giảm 49 triệu và 50 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, một số đại lý còn sẵn sàng tặng thêm gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm.

Nissan Almera

Ra mắt khách Việt vào cuối tháng 11/2024, Nissan Almera 2025 nhanh chóng có ưu đãi tại đại lý khi bước sang năm mới. Trong tháng 1, mẫu xe này được giảm 10-20 triệu đồng với hai bản thấp (EL và V) nhưng sang tháng 2, biến thể V được gia tăng mức giảm lên tới 30 triệu đồng, hạ giá từ 529 triệu xuống 499 triệu đồng.

Riêng bản VL cao cấp nhất của Nissan Almera 2025 (569 triệu đồng) không có ưu đãi tại đại lý, do lượng xe về ít, có nơi thậm chí không sẵn hàng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Vios

Từng bị "cắt" khuyến mại trong tháng đầu năm 2025, Toyota Vios một lần nữa được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ vào tháng 2, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Ngoài nguyên nhân kích cầu tháng thấp điểm, động thái này được cho là để chạy doanh số, khi sức tiêu thụ của mẫu xe này giảm 67,4% trong tháng 1.

Toyota Vios chỉ bán được 490 xe trong tháng 1, thấp hơn cả "người anh em" Yaris Cross (645 chiếc) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Toyota Vios được quy đổi thành mức giảm 23-27 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của mẫu xe này được hạ xuống 435-518 triệu đồng.

Honda City

Trong tháng 2, Honda Việt Nam áp dụng ưu đãi cho toàn bộ các mẫu ô tô phổ thông nằm trong danh mục sản phẩm. Theo đó, mẫu Honda City được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Khuyến mại của Honda City được quy đổi thành mức giảm 24,95-28,45 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 474-540 triệu đồng. Tuy nhiên, những con số này vẫn cao hơn giá ưu đãi của đối thủ như Toyota Vios (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mitsubishi Attrage

Chương trình khuyến mại của Mitsubishi Attrage trong tháng 2 khá giống tháng trước, nhưng chỉ áp dụng cho các xe VIN 2024.

Cụ thể, bản MT tiêu chuẩn (380 triệu đồng) được tặng 1 phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng và camera lùi. Biến thể CVT (465 triệu đồng) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 23 triệu đồng, tặng kèm phiếu nhiên liệu 18 triệu đồng và ăng-ten vây cá.

Mẫu Mitsubishi Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: MMV).

Cuối cùng, bản CVT Premium cao cấp nhất (490 triệu đồng) cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 24,5 triệu đồng. Đồng thời, khách mua bản này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá.