"Say" tốc độ, tài xế lao thẳng siêu xe Lamborghini vào gầm ô tô tải 18 bánh

Sự việc xảy ra vào lúc 12h32 ngày 22/7 trên đường cao tốc liên bang I-75 NB ở Mỹ, gây tắc nghẽn hai làn đường trong khoảng một tiếng rưỡi.

Vụ tai nạn xảy ra khi siêu xe Lamborghini Aventador rúc vào gầm một chiếc xe 18 bánh. Rõ ràng là trong tình huống này, nếu thay siêu xe bằng một chiếc sedan hoặc SUV thông thường thì tài xế khó giữ được mạng sống.

Tài xế đã cực kỳ may mắn khi giữ được mạng sống, thậm chí không bị chấn thương gì nghiêm trọng sau tai nạn kinh khủng như thế này (Ảnh: Normal Guy SuperCar/Facebook).

Ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc Aventador đã lọt tới 2/3 xe vào gầm xe tải, chứng tỏ nó đang chạy với tốc độ cực nhanh. Với hình ảnh lốp xe vỡ toác và sàn xe sập hẳn xuống, có vẻ lực va chạm rất lớn. Nhưng có lẽ cũng chính vì lốp nổ, sàn xe sập xuống mà tài xế được cứu mạng.

Lực lượng tuần tra bang Georgia đã xác định được tài xế là Spencer Hyde, 36 tuổi, theo trang Gordon Gazette. Chỉ khoảng 20 phút trước khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã có thông báo khẩn cấp về trường hợp một chiếc Lamborghini chạy với tốc độ hơn 160km/h trên đường I-75 ở bang Georgia.

Trong khi đó, theo trang Road&Track, cảnh sát nghi ngờ tài xế lao vào gầm xe tải sau khi mất kiểm soát chiếc Lamborghini ở tốc độ cao.

Chiếc siêu xe trị giá hàng trăm ngàn USD được lôi ra khỏi gầm xe tải trong tình trạng vỡ nát toàn bộ phần đầu (Ảnh: Gordon Gazette).

Có vẻ như vụ tai nạn đã khiến bánh trước của siêu xe Lamborghini gãy hẳn ra, còn bánh sau bị nổ lốp. Nóc xe bị thùng xe tải san phẳng.

May mắn là cánh cửa bên ghế lái vẫn mở được, nên tài xế có thể thoát ra dễ dàng. Vụ tai nạn này có vẻ như là phép thử thực tế cho cả đội phụ trách an toàn của Lamborghini lẫn vận may của tài xế. Nếu va chạm chỉ chệch sang phải một chút thì có lẽ cánh cửa xe không thể mở, tài xế bị mặc kẹt trong xe.

Dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng tai nạn này sẽ là một bài học đáng nhớ cho tài xế Hyde nói riêng và những người cầm lái nói chung về việc kiểm soát tốc độ trên đường.