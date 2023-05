RX 350 Premium - Mẫu xe hội tụ nhiều giá trị của Lexus

Hoàng Thịnh là doanh nhân kinh doanh nội thất ở Hà Nội. Năm 2020, một người bạn trong nhóm để lại cho Thịnh chiếc Lexus RX350 đời 2011 nhập Mỹ với giá 1,1 tỷ đồng. Thịnh không ngần ngại gật đầu, một phần vì chiếc sedan đang sử dụng không còn phù hợp công việc, một phần vì thích Lexus, nhất là một chiếc xe đẹp ấn tượng như RX.

Những giá trị tạo nên Lexus

Với một chiếc xe 10 năm tuổi, thiết kế và tiện nghi là điều phải đánh đổi. Điều khiến Thịnh yêu mến chiếc xe là "chất" Lexus không dễ tìm kiếm trên các mẫu xe sang khác trên thị trường. Đó là sự bền bỉ, tiết kiệm, êm ái và khả năng cách âm tốt.

"3 năm sử dụng, tôi chưa gặp rắc rối nào quá lớn với chiếc Lexus RX350. Xe ít hỏng vặt và dễ tìm kiếm phụ tùng, linh kiện. Sự bền bỉ giúp những chuyến đi của tôi không bị gián đoạn", Hoàng Thịnh nói.

Chiếc Lexus RX350 với vẻ đẹp bên ngoài ấn tượng (Ảnh: Lexus).

Đã chạy thử nhiều mẫu xe từ phổ thông đến hạng sang, Thịnh cho rằng, khó có hãng xe sang nào có thể so với Lexus về sự êm ái và khả năng cách âm.

"Lexus RX350 đời 2011 đi êm dù không phải hệ thống treo khí nén. Êm ái ở đây không phải bồng bềnh say say mà là kiểu êm ái dễ chịu do hệ thống treo dập tắt dao động gọn gàng và tinh tế, cộng với khả năng cách âm tốt. Bố mẹ tôi là người thích chiếc xe này nhất. Mỗi lần về quê ở Ninh Bình, bố mẹ tôi đều cảm thấy dễ ngủ, đến nơi là khỏe, không mệt mỏi giống như chiếc sedan trước đây", Thịnh cho hay.

Thịnh cho biết, Lexus RX350 khiến anh bất ngờ về trải nghiệm vận hành dù chiếc xe đã 10 năm tuổi (Ảnh: Lexus).

Với riêng Lexus RX350, chiếc xe còn khiến Thịnh bất ngờ về trải nghiệm vận hành dù chiếc xe đã 10 năm tuổi.

Thịnh cho biết: "RX350 đời 2011 khiến tôi nghĩ khác về Lexus. Động cơ V6 3,5L, công suất 275 mã lực, vận hành mạnh mẽ và êm ái. Vô lăng đầm chắc, phản hồi mặt đường chân thật. Xe cũng có khóa vi sai trung tâm và hệ dẫn động bốn bánh nên tự tin hơn khi đi xa hay đi qua đường xấu".

Mua Lexus RX350 Premium 2023 không cần nhìn thực tế

Giai đoạn cuối 2021-2022, công việc kinh doanh chuyển biến tích cực. Công ty nhận về nhiều hợp đồng giá trị lớn tạo điều kiện cho Thịnh nghĩ về một chiếc xe mới. Thế nhưng, quyết định không đưa ra ngay tức khắc, vì Thịnh muốn chờ Lexus RX 2023 với nhiều nâng cấp toàn diện.

Tháng 2/2023, biết tin RX 2023 mở bán, Hoàng Thịnh đến đại lý và đặt bút ký hợp đồng mua phiên bản RX350 Premium giá 3,43 tỷ đồng mà không cần nhìn xe ngoài thực tế. Quyết định nhanh gọn xuất phát từ những ấn tượng tốt đẹp về chiếc RX350 đời 2011 mà Thịnh gắn bó suốt 3 năm nay.

Hoàng Thịnh đã đặt cọc RX 350 Premium khi có thông tin mở bán mà chưa lái thử (Ảnh: Lexus).

Trong mắt Hoàng Thịnh, Lexus RX350 Premium đời 2023 là một mẫu xe xứng đáng với số tiền bỏ ra. Thiết kế xe trẻ trung, nhưng vẫn đủ tinh tế và ít phô trương, phù hợp để Thịnh đi gặp bạn bè hoặc đối tác.

Nội thất bên trong khác đi rất nhiều so với chiếc RX cũ. Màn hình nhỏ thụt sâu vào bảng táp-lô giờ là màn hình 14 inch nối liền với màn hình đồng hồ. Cần số đặt dọc đặc trưng của RX đời cũ nhường chỗ cho cần số nhỏ nằm ngang gọn gàng và dễ dùng. Hệ thống âm thanh vẫn là loa Mark Levinson nhưng bản mới có tận 21 loa. Cụm điều khiển màn hình giải trí kiểu con trỏ bất tiện đã biến mất, nhường chỗ cho các nút bấm cảm ứng dễ dùng như smartphone. Tất cả những thứ còn lại cũng đều hoàn toàn mới với Hoàng Thịnh, bao gồm cả không gian hàng ghế thứ hai và khoang hành lý đã rộng rãi hơn.

Nội thất RX 350 Premium (Ảnh: Lexus).

Không còn động cơ V6 3,5L như RX350 đời 2011, bản mới trang bị động cơ dung tích nhỏ hơn, loại 4 xi lanh 2,4L. Nhưng những đột phá về công nghệ trong ngành ô tô giúp động cơ này cho công suất tương đương (275 mã lực) và momen xoắn lớn hơn (430 Nm so với 348 Nm) so với động cơ cũ, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 8 cấp có hệ thống điều khiển sang số AI Shift dựa trên thông tin từ camera trước. Xe có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Custom, cùng gói công nghệ an toàn chủ động LSS+3 cải tiến.

Trong mắt Hoàng Thịnh, Lexus RX350 Premium đời 2023 là một mẫu xe xứng đáng với số tiền bỏ ra (Ảnh: Lexus).

Trải nghiệm lái của Lexus RX350 Premium đời 2023 không khiến Thịnh thất vọng. "Vẫn là kiểu êm ái và tĩnh lặng, nhưng đời 2023 đã lái hay hơn. Vào cua, tăng tốc hay hãm phanh, mọi thứ đều chính xác không thua xe Đức. Ngồi lái chiếc xe mới giờ cũng nhẹ đầu. Đâu đâu cũng là công nghệ hỗ trợ, khác hẳn với chiếc xe cũ", Hoàng Thịnh nói.

Sau khi mua xe mới, Thịnh quyết định giữ lại chiếc RX cũ trong garage để anh em trong công ty hoặc người nhà sử dụng khi cần đến. Đây là điều thường thấy với giới doanh nhân, bởi họ luôn trân trọng chiếc xe đã gắn bó từ thuở lập nghiệp. Còn với chiếc Lexus RX350 đời 2023, xe tượng trưng cho một nấc thang mới, đồng hành với Thịnh trên con đường chinh phục những thành tựu lớn hơn trong sự nghiệp.