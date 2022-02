Ra bản 2022, Hyundai Tucson có doanh số vượt Mazda CX-5 và Honda CR-V

Theo báo cáo bán hàng của TC Motor, đã có 1.256 chiếc Tucson được giao đến tay khách hàng trong tháng vừa qua, tăng 139 xe so với tháng 12/2021. Sức hút của phiên bản mới được xem là động lực giúp sản phẩm của Hyundai là đại diện duy nhất trong phân khúc crossover hạng C tại Việt Nam có doanh số tăng so với tháng trước đó.

Hyundai Tucson 2022 rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Tucson 2022 được TC Motor giới thiệu và bán ra vào những ngày cuối cùng của năm 2021. Thế hệ mới nâng cấp toàn diện về ngoại hình với kiểu dáng phá cách, trẻ trung hơn. Nội thất trau chuốt, tăng cường tiện nghi cũng như bổ sung hàng loạt tính năng an toàn để theo kịp các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Tuy nhiên, Tucson đang bị "loạn giá" tại đại lý.

Là mẫu crossover hạng C bán chạy nhất tháng 1/2022, doanh số của Tucson chỉ cao hơn 40 chiếc so với Mazda CX-5. So với mức 2.200 xe đạt được vào tháng 12/2021, lượng tiêu thụ của Mazda CX-5 trong tháng vừa qua đã giảm 1.000 chiếc.

Còn theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 1/2022, doanh số CR-V và Outlander đều giảm nhẹ, lần lượt đạt 1.078 xe và 362 xe. Từng là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc, sức cạnh tranh của CR-V giảm xuống khi chuyển sang lắp ráp. Trong khi đó, Outlander không có nhiều đột phá kể từ khi ra mắt và đang chờ phiên bản mới về Việt Nam.

Khách Việt mua crossover hạng C hiện còn có các lựa chọn khác như Peugeot 3008, Subaru Forester, Nissan X-trail, Volkswagen Tiguan hay MG HS… Tuy nhiên, doanh số độc lập của các sản phẩm này theo từng tháng không được nhà phân phối công bố.