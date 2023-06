Ôm cua đường trơn, xe container văng đuôi hất bay xe biển xanh

Sự việc xảy ra vào sáng 6/6 ở một khúc cua trên Quốc lộ 18, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tài xế xe container có vẻ như đã không kiểm soát tốc độ, ôm cua gấp dù mặt đường trơn trượt, khiến thùng xe xoay ngang rồi lật xuống đường, văng thẳng vào chiếc Fortuner biển xanh đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm đã khiến xe Fortuner văng vào vỉa hè rồi lật nghiêng.

Ôm cua đường trơn, xe container hất bay xe biển xanh (Video: OFFB).

Sự việc trên là một lời nhắc nhở cho các tài xế về tầm quan trọng của việc chú ý quan sát và kiểm soát tốc độ khi lái xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn, đặc biệt là lúc ôm cua.

Kinh nghiệm lái xe khi trời mưa, đường trơn

Bật đèn

Khi trời mưa, ánh sáng và tầm nhìn của tài xế sẽ bị hạn chế. Vì vậy, hãy bật đèn chiếu gần và đèn sương mù (ngay cả khi mưa nhỏ), để bạn có thể quan sát đường rõ hơn và cũng để các xe khác nhìn thấy xe của bạn dễ dàng hơn.

Giảm tốc độ

Khi mặt đường trơn trượt, ma sát giữa lốp và bánh xe sẽ mất. Hiểu đơn giản, đó là hiện tượng lốp xe tách khỏi mặt đường, xe bị mất lực kéo, dễ dẫn tới hiện tượng mất lái.

Do đó, khi lái xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn, đặc biệt là khi ôm cua, tài xế nên giảm tốc độ xuống ngưỡng an toàn, thường chỉ bằng một nửa đến 2/3 tốc độ thông thường để đảm bảo an toàn và có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ.

Hạn chế đạp hết phanh

Khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp lút phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.