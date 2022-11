Xe đầu kéo văng 360 độ trên mặt đường trơn gây kinh hãi

Trên mặt đường trơn ướt do mưa, hình ảnh chiếc xe đầu kéo trôi văng mất kiểm soát khiến nhiều người không khỏi rùng mình (Video: OFFB).

Dù tạo ra cảnh tượng văng xe đầy kinh hãi nhưng may mắn là chiếc xe đầu kéo này đã không va vào bất kỳ phương tiện nào khác trên đường, cũng không bị lật như thường thấy trong các tình huống tương tự, mà "tự đỗ" gọn gàng bên đường.

Clip không có diễn biến trước đó nên không rõ vì lý do gì mà chiếc xe đầu kéo bị văng như vậy trên mặt đường. Có ý kiến cho rằng do tài xế phanh gấp và đánh lái để tránh một xe máy; ý kiến khác cho rằng xe bị nổ lốp. Dù lý do là gì, trong điều kiện trời mưa đường trơn, giảm tốc độ thấp hơn mức thông thường sẽ giúp các tài xế lái xe an toàn hơn, cũng dễ xử lý tình huống hơn.

"Một cái kết khá ổn trong một tình huống đầy bất ổn. Xe không đâm vào ai, không lật, cũng không tông đổ cổng. Nhưng bác tài nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm, vì không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười" tài khoản Facebook Đức Cường bình luận sau khi xem clip trên mạng xã hội.

"Quá may mắn! Trời mưa gió các bác nhẹ chân ga thôi chứ không thì dễ gây họa lắm. Xe đầu kéo mà không có moóc thì nặng đầu nhẹ đuôi, phanh gấp hoặc lái nhanh là dễ tai nạn. Theo tôi thì lái xe này thiếu kinh nghiệm", tài khoản Hùng Anh nêu ý kiến.