Phanh gấp trên đường trơn, xe ben "vả thẳng mặt" ô tô đối diện

Điều khiển xe chạy tốc độ cao khi trời mưa, đường trơn rất dễ bị mất lái, do ma sát giữa lốp và đường giảm hoặc gần như mất. Việc này nguy hiểm hơn khi xe ôm cua, bị khuất tầm nhìn, như tình huống trong video dưới đây.

Trong trường hợp trên, chiếc xe ben đã phóng khá nhanh khi vào cua, khuất tầm nhìn, nên khi thấy ô tô đối diện, tài xế đạp phanh gấp theo phản xạ, khiến xe bị văng đuôi.

Người chia sẻ clip trên mạng xã hội cho biết, may mắn nhất là người vẫn an toàn, dù tai nạn khá nghiêm trọng.

"Trời mưa mặt đường trơn ướt, đến xe con chạy nhanh còn nguy hiểm nữa là bác xe ben to nặng như vậy. Đi thẳng mà phanh gấp còn văng, huống hồ đang ôm cua. Bác đi như vậy thì đường có khô ráo cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao," tài khoản Facebook có tên Toàn T. bình luận sau khi xem clip.

"Chạy chậm thôi còn mau về nhà các bác tài ơi. Bác lao như thế thì vừa hại mình vừa hại người. Không ai bị sao là phúc lớn rồi, mong bác lấy đó làm bài học để đời", tài khoản Hải B. nêu ý kiến.

Kinh nghiệm lái xe khi trời mưa, đường trơn

Bật đèn

Khi trời mưa, ánh sáng và tầm nhìn của tài xế sẽ bị hạn chế. Vì vậy, hãy bật đèn chiếu gần và đèn sương mù (ngay cả khi mưa nhỏ), để bạn có thể quan sát đường rõ hơn và cũng để các xe khác nhìn thấy xe của bạn dễ dàng hơn.

Giảm tốc độ

Khi mặt đường trơn trượt, ma sát giữa lốp và bánh xe sẽ mất. Hiểu đơn giản, đó là hiện tượng lốp xe tách khỏi mặt đường, xe bị mất lực kéo, dễ dẫn tới hiện tượng mất lái. Do đó, khi lái xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn, tài xế nên giảm tốc độ xuống ngưỡng an toàn, thường chỉ bằng một nửa đến 2/3 tốc độ thông thường để đảm bảo an toàn và có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ.

Hạn chế đạp hết phanh

Khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp lút phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.