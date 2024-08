Ô tô tải húc vào đuôi xe Land Cruiser trong một tình huống khó hiểu

Tình huống diễn ra vào sáng 5/8 ở Long Biên, Hà Nội.

Hình ảnh do camera hành trình của xe phía sau ghi lại cho thấy chiếc xe tải nhỏ đã đi bám sát đuôi xe Land Cruiser phía trước, sau đó mở cua rộng hơn và đâm khá mạnh vào đuôi bên trái xe Land Cruiser.

Xe tải húc vào đuôi xe Land Cruiser trong một tình huống khó hiểu (Video: OFFB).

Tình huống giao thông tưởng chừng đơn giản, nhưng đã xảy ra va chạm, nên thu hút nhiều lượt xem và bình luận sau khi video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi tin chắc vụ này là tài xế xe tải vừa đi vừa bấm điện thoại. Tôi quan sát thấy tài xế xe tải nói chung cứ khi kẹt xe hoặc đường đông phải chạy chậm là lại lôi điện thoại ra bấm", tài khoản Facebook có tên Đức Hoàng bình luận.

Rất nhiều người đồng tình với ý kiến phán đoán này, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng va chạm xảy ra là do tài xế xe tải thiếu kinh nghiệm.

"Tài xế xe tải quá thiếu kinh nghiệm. Xe đang nhập vào đường lớn, chỗ đó vừa cua vừa dốc, thiệt hại chắc khoảng 10 triệu", tài xế Đăng Quốc nêu ý kiến.

Trong khi đó, thành viên Minh Quân bình luận: "Xe tải loi choi mở lái chắc định cua vượt ra ngoài xe đen, nhưng non tay, mở cua hơi hẹp nên mới vậy. Nhiều tài xế cứ bao biện là đi trong phố đông khó giữ khoảng cách an toàn chứ trong tình huống này chỉ cần giữ khoảng cách an toàn là không thể nào đâm được".

"Chắc bác tài bám sát xe trước để không cho xe khác chen vào, chủ quan nghĩ xe phía trước cua luôn, ai dè xe trước phanh lại, cũng có thể do tài xế mất tập trung nên không xử lý kịp. Đoạn này ai mà lạ đường, non tay là rất dễ bị như vậy. Vừa cua vừa dốc, lại từ đường nhỏ nhập vào đường lớn, các xe có phải lên phát là lên luôn được ngay đâu", tài khoản Trần Mỹ nêu ý kiến.