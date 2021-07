Dân trí Camera hành trình "bắt quả tang" không chỉ một mà đến 2 xe ô tô chạy vào làn đường ngược chiều trên cao tốc giữa đêm tối…

Tình huống giao thông hết sức nguy hiểm được camera hành trình gắn trên một ô tô ghi lại trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, cho thấy khoảnh khắc chiếc xe này đang di chuyển ở làn đường phía trong với tốc độ cao thì tài xế bất ngờ phải đánh lái gấp ra làn đường phía ngoài, khi phát hiện thấy một xe ô tô đang lao đến từ hướng ngược lại.

May mắn đoạn đường vẫn có đèn chiếu sáng và tài xế đã kịp quan sát thấy ánh đèn xe ô tô chạy ngược chiều từ phía xa nên vẫn kịp thời xử lý để tránh xảy ra va chạm.

Điều đáng nói là khoảng cách không xa phía sau chiếc xe chạy ngược chiều này là một ô tô khác cũng đang lao đến từ phía đối diện.

Ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc giữa đêm tối, suýt gây tai nạn đối đầu

Việc cả 2 xe ô tô cùng đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc giữa đêm tối, lại đi vào làn đường cho phép các xe di chuyển với tốc độ cao nhất là hết sức nguy hiểm. Đoạn clip ghi lại sự việc đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ sau khi được đăng tải và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Đi ngược chiều vào cao tốc, còn đi ở làn đường cho phép xe đi với tốc độ cao nhất, lại còn giương pha gây lóa mắt xe chạy đối diện, thật không thể hiểu được tài xế của chiếc ô tô này nghĩ gì mà lại liều lĩnh đến như vậy?", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Quá sức nguy hiểm. Thử tưởng tượng tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình không sớm phát hiện và đánh lái kịp thời thì không rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. Nhiều khi đi đúng luật lại phải chịu oan uổng bởi những kẻ xem thường pháp luật", một cư dân mạng khác nhận xét.

Trong khi đó nhiều ý kiến cho rằng việc cả 2 xe đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc nhiều khả năng do 2 xe này đi cùng nhau và xe dẫn đường đã đi nhầm đường khiến xe phía sau cũng đi nhầm theo. Tuy nhiên, vì lý do gì đi chăng nữa, việc điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc là hành động không thể chấp nhận được, sẽ gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng nếu không may va chạm giao thông xảy ra.

T.Thủy

Video: Camera giao thông