Nữ khách hàng sở hữu 2 chiếc VinFast VF 8

Lý do chủ xe mua liền 2 chiếc VF 8

Chị Phạm Thúy Vy (TPHCM) sở hữu cùng lúc 2 chiếc VF 8. Với chị, lý do lựa chọn mẫu D-SUV xuất phát từ khả năng vận hành của VF 8, lên tới 402 mã lực, 620Nm. “Tôi thích khả năng tăng tốc của xe, mỗi cú nhấn ga đều rất phấn khích", chị Vy chia sẻ thêm.

VF 8 được nhiều người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Không chỉ di chuyển trong phố, VF 8 cũng theo chân chị trong nhiều chuyến đi dài, thậm chí là cả hành trình xuyên Việt.

Những chuyến đi ấy giúp chị nhận ra lợi ích của những công nghệ thông minh trên xe. Tính năng chị thường xuyên sử dụng là kiểm soát hành trình thích ứng giúp việc lái xe trở nên nhàn nhã hơn nhiều, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc.

Ngoài ra, các tính năng ADAS khác như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp… giúp các chuyến đi an toàn hơn.

Sự bền bỉ cũng là lý do khiến nhiều chủ xe gắn bó với VF 8. Chủ kênh “Xe và Công nghệ” - một trong những khách hàng tiên phong, đã có gần 3 năm sử dụng VF 8 và hơn 46.000 km di chuyển - cho biết chiếc VF 8 của anh đến giờ vẫn đầm chắc và có thể vượt nhiều loại xe trên cao tốc.

Anh ấn tượng với sự bền bỉ của hệ thống pin VF 8 dù đã di chuyển hàng chục nghìn cây số. “Trong lần bảo dưỡng gần nhất, tôi có kiểm tra lại pin và phần trăm chai pin là 0%”, anh nhấn mạnh.

Nhiều chủ xe còn chia sẻ sự tâm đắc với những cập nhật của nhà sản xuất với mẫu xe này. Anh Hưng Trần sau khi trải nghiệm VF 8 phiên bản mới nhất đã không khỏi bất ngờ bởi hãng xe Việt đã lắng nghe ý kiến của người dùng để nâng cấp hệ thống treo, khả năng cách âm, hệ thống phanh.

Mua 1 hưởng 2: Trải nghiệm xe cao cấp, chi phí vận hành phổ thông

Yếu tố kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn VF 8. Chị Phạm Thúy Vy cho hay, từ khi chuyển sang xe điện, chị không mất chi phí nhiên liệu nhờ chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast.

Ngoài ra, việc bảo dưỡng cũng không còn là gánh nặng về chi phí hay thời gian. “Chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần”, chị Vy cho biết.

Người mua VF 8 dịp này sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi (Ảnh: VinFast).

Đồng quan điểm với chị Vy, anh Hưng Trần cũng tỏ ra tâm đắc với chính sách sạc miễn phí, cộng thêm mạng lưới dày đặc hơn 150.000 cổng sạc của V-Green giúp cho anh yên tâm hơn khi chạy xe. “Ngay gần nhà tôi có trụ sạc, mà lại còn là công suất lớn nên sạc rất nhanh và tiện lợi”, anh chia sẻ.

Theo phản hồi của nhiều chủ xe điện VinFast, mạng lưới trạm sạc dày đặc giúp việc sạc xe trở nên tiện lợi. Tại các thành phố lớn, trung bình chỉ hơn 3km đã có một trạm sạc. Nếu đi đường dài, trạm sạc đã xuất hiện ở lối ra các cao tốc, các điểm dừng nghỉ giúp chủ xe hoàn toàn yên tâm.

Theo quan sát của chị Phạm Thúy Vy, hệ thống trạm sạc của V-Green hiện phần lớn là trạm sạc công suất cao. Chủ xe VF 8 như chị chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 20 phút để có đủ pin di chuyển quãng đường dài tiếp theo. “Tôi coi thời gian sạc là thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi sau khi lái xe, đây là một sự tiện nghi chứ không phải là nỗi lo hay phiền phức”, nữ chủ xe nói.

Một yếu tố quan trọng khác khiến những chủ xe như chị Thúy Vy gắn bó với VF 8 là chính sách hậu mãi của thương hiệu Việt. “VinFast chăm sóc khách hàng tốt, thường xuyên có các chương trình như phiếu ưu đãi bảo dưỡng, quà tặng cho khách hàng. Điều này cho thấy VinFast rất nghiêm túc trong việc tạo ra giá trị xe và mang lại giá trị cho khách hàng”, chị Vy nói thêm.

Nhiều chủ xe đánh giá cao mẫu D-SUV Việt khi có thể trải nghiệm xe cao cấp với mức chi phí tối thiểu. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giá trị thực, đây là lợi thế khiến VF 8 nổi bật trong phân khúc, đặc biệt là với loạt ưu đãi trong tháng 11.

Cụ thể, mua VF 8 thời điểm hiện tại, chủ xe nhận được loạt chính sách, ưu đãi 4% trong chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ lên tới 70 triệu đồng khi tham gia chương trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TPHCM.

Ngoài ra, nếu đặt mua online trên website vinfastauto.com, khách hàng còn được ưu đãi thêm 2%. Khách hàng sẽ được tặng phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại hệ thống Vinpearl trị giá 50 triệu đồng, có thể quy đổi bằng tiền mặt - ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 30/11.