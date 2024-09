Tình huống diễn ra vào ngày 21/9 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hình ảnh trong video khiến người xem có cảm giác xe có camera hành trình đang đi vào đường một chiều.

Nối đuôi nhau lấn làn vượt ẩu, ô tô tải như muốn "triệt hạ" xe đối diện (Video: OFFB).

Sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Facebook có tên Hoàng Hùng nhận xét: "Tình trạng này diễn ra quá thường xuyên trên Quốc lộ 20, và thường là các xe tải chở rau từ Đà Lạt về chợ đầu mối ở TPHCM. Tôi cho rằng lực lượng chức năng nên tăng cường kiểm tra dọc tuyến đường này và xử phạt thật nghiêm để ổn định trật tự an toàn giao thông".

Trong khi đó, tài khoản Bình An chia sẻ: "Tôi đi xe máy mà có lần tới đoạn đường nhỏ, hai ông xe ben to vượt nhau kiểu y như thế này, lấn hết cả đường của em. Em phải đứng nép lại, may chưa bị rơi xuống ruộng".

"Theo tôi, các tài xế lái ẩu, bất chấp luật pháp, sẵn sàng gây nguy hiểm cho người khác như thế này thì ngoài việc bị phạt nặng, nên bị tước bằng lái, chỉ được thi lại sau một thời gian nhất định thì họ mới biết sợ, bởi nếu bị phạt như vậy là mất "cần câu cơm", tính răn đe mới cao", tài khoản Lê Đức nêu ý kiến.

Vạch vàng nét liền trên đoạn đường trong video có vẻ như là vạch 1.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường); xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Về quy định xử phạt đối với lỗi đè vạch liền phân chia làn đường, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm bị phạt tiền 300.000-400.000 đồng.

Đối với lỗi đi sai làn đường (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều), người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 3 tháng.

Nếu vi phạm lỗi đi sai làn đường mà gây tai nạn, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 2 đến 4 tháng.