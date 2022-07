Những chiếc siêu xe tăng giá khủng nhờ xuất hiện trong các bộ phim bom tấn

Từ những năm 1960, những chiếc xe hơi bắt đầu được xuất hiện, gây chú ý trên màn bạc và trở thành ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa. Nhiều chiếc trong số đó còn nổi tiếng không khác gì những nhân vật chính trong phim.

Từ chiếc Batmobile cho đến Aston Martin của James Bond trong series phim Điệp viên 007, sau này là các cái tên khác như Chevrolet Camaro vai Bumblebee trong Transformer và mới đây nhất là chiếc Porsche 911 S đời 1973 trong Top Gun Maverick,... tất cả đều gây ấn tượng mạnh từ trong phim đến ngoài đời.

Tất nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng thì giá trị của một chiếc xe cũng tỷ lệ thuận với độ thành công của một bộ phim, nên nếu tác phẩm đó thắng lớn thì có thể chiếc xe trong phim sẽ được định giá tăng gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với giá trị thực tế.

Dưới đây là 10 chiếc xe đã trở thành biểu tượng trong các bộ phim nổi tiếng và giá thực tế của chúng ở hiện tại có thể khiến nhiều người "giật mình".

1. Aston Martin DB5 1963

Siêu xe thể thao Aston Martin đã trở thành một phần lịch sử điện ảnh gắn liền với thương hiệu bộ phim Điệp viên 007. Rất nhiều khán giả Việt Nam nhớ đến chiếc xe này, bởi nó từng là một phần linh hồn của series phim James Bond.

Xuất hiện chính trong phim Goldfinger và trở lại trong bộ phim Thunderball, Casino Royale và nhiều tập phim về chàng điệp viên 007 khác, DB5 luôn khiến người xem hào hứng với những màn rượt đuổi cùng những tính năng hiện đại chỉ duy nhất có trong phim điệp viên 007.

Và giá trị của chiếc xe tăng lên đáng kinh ngạc, ước tính khoảng 11.000 %. Giá bán ban đầu chỉ là hơn 5.500 USD (tương đương 45.000 USD ở thời giá hiện tại) và cho đến nay, giá bán trung bình của một chiếc Aston Martin DB5 đã lên tới 620 nghìn USD.

Còn chính chiếc DB5 đời 1963 thực tế được sử dụng để quay phim GoldenEye gần đây đã được bán đấu giá cho Spyscape - một bảo tàng tại Thành phố New York với giá tới 2,6 triệu USD.

2. Shelby Mustang GT500 1967

Khi nói đến những cảnh rượt đuổi với cảnh sát trên phim Hollywood, chắc chắn người ta sẽ kể đến cảnh rượt đuổi của Nicolas Cage trong bộ phim Gone in 60 Seconds trên chiếc GT500 đời 1967. Có tổng cộng 11 chiếc được sản xuất riêng cho bộ phim, nhưng chỉ có 3 chiếc xe được sử dụng.

Chiếc Shelby Mustang GT500 1967 được Nicolas Cage sử dụng trong cảnh đua xe nổi trong phim được trang bị động cơ Ford VB 400 mã lực. Đây cũng là chiếc nổi tiếng nhất trong 3 chiếc được sử dụng và năm 2013 được bán với giá 1,07 triệu USD. Trong khi đó, hai chiếc còn lại cũng được bán đấu giá nhưng chỉ với giá lần lượt là 200 nghìn và 100 nghìn USD.

3. Dodge Charger 1970

Có thể khẳng định, không bộ phim nào làm tăng sự quan tâm và đẩy giá xe tốt hơn Fast and Furious. Xuất hiện trong cả 2 tập của series phim vào các năm 2001 và 2009, Dodge Charger 1970 đã để lại không ít ấn tượng cho giới mộ xe khi đem lại cho cả khán giả yêu phim lẫn những người mê tốc độ những màn rượt đuổi ngoạn mục.

Trong bộ phim đầu tiên (năm 2001), một chiếc Charger R/T đời 1970 được trang bị động cơ tăng áp Chrysler 426 V-8 có công suất 900 mã lực. Trong khi giá trị ban đầu chỉ 3.711 USD nhưng sau 20 năm, một chiếc xe loại này được định giá khoảng 85.000 USD, tăng 1.120%.

4. Volkswagen Type 1 (Beetle) 1963

Cơn cuồng xe Volkswagen Beetle (Herbie) thực sự bắt đầu từ bộ phim hài "The Love Bug - Con bọ tình yêu". Có thể nói rằng chính Herbie đã cứu rỗi Volkswagen Beetle, khi mà doanh số tại Mỹ xuống dốc không phanh cho đến khi xuất hiện bộ phim với nhân vật Herbie vào năm 1968.

Bộ phim đầu tiên không chỉ giúp chiếc xe này trở nên siêu phổ biến với giới trẻ trong hơn nửa thế kỷ, mà nó còn góp phần vào việc tăng 931% giá chiếc xe kể từ năm 1963, so với giá gốc từ 1.595 USD lên đến khoảng 16.493 USD trên các thị trường bán ô tô ngày nay.

5. Ford Thunderbird 1966

Chiếc Ford Thunderbird đời 1966 xuất hiện trong Thelma & Louise sản xuất năm 1991. Có tổng cộng 5 chiếc Thunderbird được sử dụng trong cả bộ phim này, và đều là những chiếc xe nguyên bản.

Một trong số chúng với chữ ký của nam tài tử Brad Pitt trên ghế sau cùng chữ ký của Geena Davis trên tấm chắn đã được bán với giá 71.500 USD hồi năm 2008. Giá trị chiếc xe đã tăng 630% trong gần ba thập kỷ kể từ khi bộ phim được phát hành.

6. Chevrolet Camaro 1977

Không chỉ nổi tiếng bởi kỹ xảo hoành tráng, những pha hành động lôi cuốn, người máy biến hình "Transformers" còn hấp dẫn khán giả bởi dàn siêu xe đẹp mắt. Một trong những ngôi sao của phiên bản Transformers năm 2007 là chiếc Camaro đời 1977 với màu sơn vàng tươi và những sọc đen gợi cảm chạy dọc thân xe.

Ngay sau khi bộ phim công chiếu, Chevrolet Camaro 1977 đã trở thành cái tên được chú ý trong làng xe và trở thành mẫu xe bán rất chạy vào thời điểm năm 2010. Tuy vậy, giá trị của Camaro lại không tăng quá khủng như các mẫu xe khác. Giá gốc của một chiếc đời 1977 là 4.233 USD và giá gần đây chỉ là khoảng hơn 12.000 USD.

7. DeLorean DMC-12 1981

Series 3 tập phim khoa học viễn tưởng phiêu lưu 'Back to the Future' ra rạp cuối thập kỷ 80 luôn được coi là một trong những loạt phim hay nhất mọi thời đại. Nổi bật xuyên suốt loạt phim là những chiếc xe DeLorean DMC-12. Mẫu xe thể thao này có bản prototype ra mắt lần đầu vào năm 1976, và chính thức ra mắt ở Bắc Ailen vào năm 1981.

Hiện nay vẫn còn khoảng 6.000 chiếc DeLorean vẫn đang được lưu hành. Mẫu xe 'bước ra' từ kiệt tác điện ảnh này được giới chơi xe khắp thế giới lùng sục và độ lại để thỏa mãn đam mê. Hiện mẫu xe này được giới sưu tầm định giá khoảng 32.378 USD.

8. Ford Mustang GT 390 Fastback 1968

Ford đã sản xuất được không ít mẫu Mustang để đời, nhưng phiên bản nổi tiếng nhất có lẽ là chiếc Fastback GT 390 đời 1968. Mẫu xe này từng xuất hiện trong bộ phim Bullitt cùng với ngôi sao điện ảnh Steve McQueen.

Chiếc xe thể thao này đã chứng kiến mức tăng giá 1.200% kể từ khi ra mắt năm 1968. Ban đầu nó được bán với giá 3.500 USD (khoảng 26.000 USD ngày nay). Trong khi đó, mẫu xe Ford Mustang GT390 hiện tại được giới sưu tầm định giá hơn 80.000 USD trên thị trường.

9. Ferrari 250 GT California Spyder 1961

Khi xuất hiện trong bộ phim hài "Kỳ nghỉ của Ferris Bueller" năm 1986, chiếc Ferrari 250GT SWB California 1961 đã thực sự trở thành một biểu tượng. Sự hiện diện của nó tạo nên một trong những cảnh đáng nhớ nhất của bộ phim.

Theo Gooding & Company, hãng Ferrari chỉ sản xuất 37 mẫu xe 250 Ferrari GT SWB California Spyder 1961 và chiếc xe xuất hiện trong phim Kỳ nghỉ của Ferris Bueller đã được bán đấu giá với mức không tưởng - 17,16 triệu USD vào tháng 3/2016.

10. Pontiac Trans Am Special Edition 1977

Sau khi ra mắt, bộ phim Smokey and the Bandit với sự tham gia của Burt Reynolds và Sally Fields trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai năm 1977, chỉ sau bom tấn Star Wars. Và nhân vật không thể thiếu là chiếc Pontiac Trans Am phiên bản đặc biệt sản xuất cùng năm 1977.

Với cảnh quay là những cuộc rượt đuổi và chạy trốn cảnh sát trên những con đường ở các bang miền Nam Hoa Kỳ, quá trình quay phim đã làm hỏng nặng 4 chiếc Trans Am. Nhưng nhờ bộ phim, chỉ trong 2 năm từ 1977 đến 1979 có hơn 50.000 chiếc Pontiac Trans Am được bán ra.

Một chiếc xe sản xuất cùng đời được giới sưu tầm định giá khoảng 22.000 USD. Trong khi đó, chiếc Trans Am được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của bộ phim được bán đấu giá vào năm 2016 với giá 550.000 USD.