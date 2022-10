Mua xe Hyundai và Kia ở Việt Nam dễ hơn mua ở Hàn Quốc

Dù nhà sản xuất khẳng định rằng việc chậm trễ giao xe là do tình trạng thiếu nguồn cung chip bán dẫn và tình hình cung vượt cầu, nhưng nhiều người tiêu dùng ở Hàn Quốc tin rằng Tập đoàn ô tô Hyundai (bao gồm cả thương hiệu Kia và Genesis) đang ưu tiên phục vụ các thị trường nước ngoài do đồng nội tệ Hàn Quốc mất giá so với USD, tức là các nhà xuất khẩu có thể bán xe ở thị trường nước ngoài với giá rẻ hơn, tăng lợi thế cạnh tranh.

Khách hàng Hàn Quốc ngày càng tức giận vì phải chờ quá lâu khi mua xe Hyundai, Kia, và Genesis (Ảnh: Hyundai).

Hiện tại, một số người mua xe Hyundai, Kia hoặc Genesis cho biết họ được đại lý thông báo là phải đợi tới 30 tháng mới được nhận xe. Dữ liệu ghi nhận trên sàn giao dịch xe mới ở Hàn Quốc cho thấy khách mua 26 mẫu xe thuộc 3 thương hiệu nói trên sẽ phải đợi tới 30 tháng, lâu hơn so với thời gian 11 tháng cách đây một năm.

"Tôi phải đợi 2 năm rưỡi mới mua được một chiếc Genesis hay bất cứ mẫu SUV nào của Hyundai hoặc Kia sao? Tôi thấy không hiểu nổi", một người tiêu dùng cho biết. "Cách đây một năm, thời gian chờ là 7 tháng. Tại sao họ không sản xuất nhanh hơn?"

Hiện tại, thời gian chờ đối với khách mua xe Kia K3 và K5 là 3-5 tháng, với các mẫu Kia K8 và Sorento Hybrid là 8,5 tháng. Trong khi đó, ai mua các model như Hyundai Avante, Sonata, Grandeur và Santa Fe sẽ phải chờ từ 6 tháng đến 20 tháng mới được giao xe.

Trả lời chất vấn về việc tập đoàn bị tố ưu tiên các thị trường nước ngoài hơn trong nước, một lãnh đạo của Hyundai cho biết: "Không chỉ có khách mua xe ở Hàn Quốc, mà cả khách mua xe ở nước ngoài cũng đều phải đợi. Việc cho rằng chúng tôi ưu tiên thị trường nước ngoài hơn là không đúng. Dù là xe điện hay hybrid, các mẫu xe mới phải sử dụng các loại chip bán dẫn và phụ tùng mới nhất; việc mua sắm này có thể mất nhiều thời gian".

Khách mua xe Kia và Hyundai ở Việt Nam cũng thường phải chờ vài tháng, nhất là với các sản phẩm "hot" như Hyundai Tucson, Creta hay Kia Seltos, Sonet... Tuy nhiên, thời gian thường là 2-3 tháng chứ không tới mức 30 tháng như tại thị trường quê nhà của các thương hiệu xe này.