MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên về Việt Nam, giá từ 1,11 tỷ đồng

Ô tô Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều nhưng đa phần tiếp cận bằng các mẫu xe gầm cao. Trong khi đó, thương hiệu Haima tránh đối đầu trực tiếp khi "chào sân" bằng chiếc minivan 7 chỗ và mẫu 7X-E cũng là MPV thuần điện đầu tiên gia nhập thị trường nước ta.

Haima 7X-E là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Gia An).

Với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.815 x 1.874 x 1.720(mm) cùng chiều dài cơ sở 2.860mm, Haima 7X-E to hơn hẳn mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất nước ta là chiếc Mitsubishi Xpander. Kích thước của mẫu xe đến từ Trung Quốc ngang ngửa với Hyundai Custin hay Toyota Innova Cross.

Ngoại hình của 7X-E có phần lạ mắt so với các xe tương tự đang bán ở Việt Nam, nhất là khi mặt ca-lăng của xe làm kín theo đặc trưng của ô tô điện. Thân xe với nhiều mảng khối nhưng chưa thực sự có điểm nhấn rõ rệt. Cột A sơn đen và cách điệu đôi chút ở cột D. Mâm là loại 18 inch đa chấu.

Đèn chiếu sáng phía trước công nghệ LED trên phiên bản cao cấp, phiên bản thấp hơn vẫn là đèn Halogen. Cửa sổ trời toàn cảnh, giá treo trần xe, bậc bước chân hay tính năng sấy gương chiếu hậu cũng là những trang bị chỉ có trên phiên bản đắt tiền hơn.

Nội thất của 7X-E với một số đường nét tương đồng trên BMW hay Porsche (Ảnh: Thanh Hải).

Nội thất của Haima 7X-E với những đường nét pha trộn của các thương hiệu lớn như cửa gió điều hòa hay cần số của BMW. Trong khi đó, các phím bấm lại phảng phất phong cách của Porsche. Độ hoàn thiện của các chi tiết ở mức khá, kết hợp giữa da, ốp kim loại, nhựa mềm và nhựa cứng.

Trước mặt người lái là màn hình giải trí 12,3 inch và sau vô-lăng cũng tương tự. Nó có khả năng hiển thị ổn, nhưng tốc độ phản hồi và độ mượt mà của cảm ứng cần được cải thiện.

Không gian bên trong của Haima 7X-E được bố trí theo cấu hình 2+2+3. Hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm, thông gió. Hàng sau với hai ghế độc lập để tiện ra vào ở hàng cuối cùng. Ghế hành khách có thể gập phẳng, giúp chiếc xe biến thành "chiếc giường" mà người cao khoảng 1m8 vẫn nằm ổn.

Sử dụng động cơ thuần điện giúp 7X-E tạo khác biệt trong phân khúc nhưng cũng vì thế mà sẽ kén khách hơn (Ảnh: Thanh Hải).

Động cơ thuần điện chính là sự khác biệt đáng kể nhất của 7X-E. Tại thị trường Việt Nam, xe điện đã phủ rộng từ phân khúc phổ thông, giá rẻ cho đến hạng sang và sắp tới có thể là siêu sang (Rolls-Royce Spectre), tuy nhiên sản phẩm của Haima là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đầu tiên.

7X-E được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu trước với công suất tối đa 150kW (khoảng 201 mã lực) và 350Nm mô-men xoắn cực đại, thông số nhỉnh hơn một chút so với VinFast VF 6. Pin 71,37 kWh với tầm hoạt động 460km cho một lần sạc (chuẩn NEDC của châu Âu). So sánh tương quan thì VF 7 Plus có pin 75,3kWh và đi được 431km mỗi lần sạc.

Trang bị cũng là điểm mạnh trên mẫu xe đến từ Trung Quốc. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản thì 7X-E còn tích hợp công nghệ ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và chuyển làn, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp chủ động, giới hạn tốc độ…

Camera toàn cảnh với tính năng "soi gầm" bằng việc giả lập hình ảnh. Ngoài ra, mẫu MPV điện của Haima còn cho phép đỗ xe tự động và gọi xe thông minh, tức xe có khả năng tự làm việc này trong phạm vi 150m. Tuy nhiên, tính hiệu quả của nó trong điều kiện tại Việt Nam cần có trải nghiệm thực tế.

Sạc ở đâu, bảo dưỡng thế nào, ai sẽ mua?

Trong buổi giới thiệu, Haima không tìm cách che giấu nguồn gốc thương hiệu của mình mà tự tin chia sẻ mình là một công ty Trung Quốc với trụ sở tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Năng lực sản xuất của công ty là khoảng 150.000 xe và 150.000 động cơ mỗi năm. Ngoài phục vụ thị trường nội địa, xe Haima đã xuất khẩu tới khoảng 20 nước.

Dòng xe này còn có phiên bản thuần xăng với tên Haima 7X, dễ phân biệt với 7X-E chạy điện ở chi tiết lưới tản nhiệt (Ảnh: Thanh Hải).

Trở lại Việt Nam như một "tân binh", Haima liên kết với một gara có 12 chi nhánh. Việc sạc cho 7X-E được giải quyết thông qua việc bắt tay với một đơn vị cung cấp bộ sạc và điểm trạm sạc ở Việt Nam. Quy mô này không thể so với những thương hiệu lớn, lâu năm ở nước ta nhưng cũng là những lời giải đầu tiên cho bài toán lớn.

Với mức giá 1,11 tỷ đồng cho Tiêu chuẩn và 1,23 tỷ đồng cho phiên bản Cao cấp (đều đã đi kèm pin), Haima 7X-E đắt hơn cả phiên bản đắt tiền nhất của Hyundai Custin (850-999 triệu đồng). Trong khi đó, Innova Cross có giá 810 triệu đồng cho bản máy xăng và 990 triệu đồng cho bản hybrid.

Haima còn mang về Việt Nam mẫu 7X với thiết kế và thông số tương tự nhưng sử dụng động cơ xăng, giá niêm yết 865 triệu đồng. Để thuyết phục những khách hàng đầu tiên, xe được ưu đãi 100 triệu, đưa giá bán thực tế còn từ 765 triệu đồng, tức rẻ hơn khoảng 100 triệu đồng so với bản thấp nhất của Hyundai Custin.

Trao đổi bên lề, một quản lý của nhà phân phối xe Haima tại Việt Nam, cho biết 7X và 7X-E có thể tìm kiếm khách hàng là những người mua xe để kinh doanh dịch vụ.

"Phân khúc MPV tại Việt Nam đầy cạnh tranh với cả chục đối thủ. Chúng tôi là thương hiệu mới nhưng xe rẻ hơn cả trăm triệu đồng, có thể giúp hoàn vốn nhanh hơn. Còn phiên bản điện có lợi ở chi phí sử dụng. Thực tế hiện nay nhiều công ty mua xe điện làm taxi, dịch vụ chở khách", vị này cho biết.