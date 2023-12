MG5 "xả kho" với mức giảm giá kỷ lục, sedan hạng C rẻ hơn xe hạng A

Trong những ngày cuối cùng năm 2023, không chỉ người dùng tích cực mua ô tô để "chạy" phí trước bạ (giảm 50% cho xe lắp ráp đến hết ngày 31/12), nhiều đại lý cũng đẩy mạnh "xả hàng" những model còn tồn xe được sản xuất trong năm 2022 (VIN 2022). Đáng chú ý là MG5 với mức giảm lớn.

Tham khảo một số đại lý ở khu vực Hà Nội, đa phần đều chỉ còn bản STD của MG5 VIN 2022, giá chưa tới 400 triệu đồng. Trong đó, một cơ sở báo con số 390 triệu đồng. Nơi khác chào khách với mức giá 370 triệu đồng, tức giảm tới 153 triệu đồng so với giá niêm yết.

MG5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đây được xem là mức giảm sâu nhất của MG5 từ trước đến nay. Tuy nhiên theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, số lượng xe còn rất ít, có nơi có 2 chiếc màu đen hoặc đỏ. Xe VIN 2022 không khác gì VIN 2023 về trang bị, nhưng dễ mất giá hơn khi bán lại và đây là điểm người mua cần cân nhắc.

MG5 là sản phẩm có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng C và với ưu đãi này, giá bán thực tế của xe thậm chí chỉ ngang bản tiêu chuẩn của xe hạng A như Hyundai Grand i10 sedan (380 triệu đồng).

Ngoài MG5 VIN 2022, các đại lý cũng đang chào bán New MG5 MT (bản số sàn) sản xuất năm 2023 với giá bán thực tế khoảng 350 triệu đồng, giảm 49 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

MG5 MT được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, hướng tới đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù là bản tiêu chuẩn, MG5 STD vẫn có khá đầy đủ trang bị. Xe sở hữu đèn LED, mâm 16 inch sơn đen, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay và Andorid Auto, 4 loa, cụm đồng hồ analog tích hợp màn LCD 3,5 inch. Ghế chỉ được bọc nỉ.

Trang bị an toàn của phiên bản này ở mức cơ bản với phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh góc cua, làm khô phanh đĩa, camera lùi và 2 túi khí.

Nếu bọc da cho các hàng ghế ở garage tư nhân, người dùng sẽ cần tiêu tốn chi phí khoảng 10 triệu đồng (Ảnh: Ngọc sơn).

Dù có giá bán tốt và thiết kế bắt mắt nhưng MG5 chưa thể trở thành sự lựa chọn của số đông. Nguyên nhân chính là do yếu tố thương hiệu còn mới mẻ, người dùng vẫn còn e ngại với xuất xứ Trung Quốc, dù model này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

MG5 không được hãng công bố doanh số hàng tháng. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, sức tiêu thụ của model này so được với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng vẫn ổn định, có tệp khách nhất định.

Mẫu xe này gần đây gây chú ý nhưng theo góc không mấy tích cực khi bị chấm điểm 0 sao an toàn (trong thang điểm tối đa 5 sao) theo Chương trình Đánh giá xe mới tại Úc và New Zealand (ANCAP). MG5 bán tại Australia thậm chí còn có một số trang bị an toàn hơn cả phiên bản cho thị trường Việt Nam.