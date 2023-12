Sedan hạng C số tự động rẻ bậc nhất Việt Nam gây "sốc" khi bị 0 sao an toàn

Ngày 14/12, Chương trình Đánh giá xe mới tại Úc và New Zealand (ANCAP) đã công bố kết quả kiểm nghiệm độ an toàn trên MG5. Đây là mẫu sedan hạng C mới được giới thiệu đến người tiêu dùng tại khu vực này từ tháng 8.

MG5 bị chấm điểm 0 sao trong bài kiểm tra an toàn theo Chương trình Đánh giá xe mới tại Úc và New Zealand (Video: ANCAP).

Trong lần kiểm tra, ANCAP sử dụng những chiếc xe thuộc phiên bản Vibe (tiêu chuẩn). Xe có hàm lượng trang bị an toàn hạn chế so với hầu hết ô tô đang được phân phối tại Úc: 6 túi khí, nhắc nhở người ngồi ở hàng ghế trước thắt dây an toàn. Công nghệ hỗ trợ người lái chủ động duy nhất có mặt trên MG5 là phanh tự động khẩn cấp.

Thậm chí, phiên bản tiêu chuẩn còn bị "cắt" một trang bị tưởng chừng cơ bản trên ô tô đời mới là hệ thống tự động căng dây đai an toàn khẩn cấp. Sự hạn chế về tính năng an toàn là một trong những yếu tố giúp hạ giá bán của mẫu xe Trung Quốc xuống mức thấp nhất phân khúc (24.990-28.990 AUD, tương đương 407-472 triệu đồng).

Trải qua các hạng mục kiểm tra theo tiêu chuẩn mới và nghiêm ngặt nhất trong giai đoạn 2023 - 2025 của ANCAP, MG5 bị tổ chức "thẳng tay" chấm 0 sao theo thang bậc 5 sao. Chứng chỉ này được áp dụng cho cả phiên bản Vibe và Essence của MG5 tại thị trường Australia.

MG5 là 1 trong 3 mẫu xe hiếm hoi bị đánh giá 0 sao trong lịch sử 30 năm hoạt động của ANCAP (Ảnh: ANCAP).

Tại hạng mục Bảo vệ hành khách là trẻ em (COP), dữ liệu thu nhận từ 2 hình nộm đại diện trẻ 6 tuổi và 10 tuổi trong các tình huống xe gặp va chạm phía trước ở 50km/h và bên hông ở 60km/h cho thấy phần đầu của cả 2 hình nộm đều chỉ được bảo vệ ở mức "Weak" (Yếu) do bộ phận này bị chấn thương nghiêm trọng.

Mức đánh giá kể trên cũng được áp dụng cho khả năng đảm bảo an toàn phần ngực của trẻ 10 tuổi khi chiếc MG5 bị phương tiện đối diện tông vào, khiến mẫu sedan cỡ trung chỉ được chấm 10,19/24 điểm cho tiêu chí này.

Hệ thống cố định ghế trẻ em trên MG5 đạt số điểm gần như tuyệt đối là 11,62/12 điểm, trong khi sự thiếu vắng của hệ thống phát hiện trẻ bị bỏ quên trong xe là một trong những lí do khiến tiêu chí trang bị an toàn chỉ dừng ở mức 7/13 điểm. Như vậy, MG5 nhận về 28,81/49 điểm - tương đương 58% tổng điểm hạng mục này.

Với hạng mục Bảo vệ người trưởng thành trong xe (AOP), chiếc xe gây "sốc" với số điểm thấp chưa từng thấy: 15,09/40 điểm, tương đương 37% tổng điểm. ANCAP đã chấm điểm 0 cùng nhận xét "Poor" (Tệ) cho MG5 do một số bộ phận cơ thể trọng yếu như ngực và cẳng chân của người lái hay vùng thắt lưng của hành khách ở hàng ghế sau có nguy cơ gặp chấn thương đe dọa đến tính mạng trong tình huống tai nạn từ phía trước lẫn phía sau.

Người ngồi trong MG5 có nguy cơ gặp chấn thương đe dọa đến mạng sống khi gặp tai nạn (Ảnh: ANCAP).

Điểm sáng là MG5 sở hữu kết cấu khoang lái cứng vững và ổn định, cũng như khả năng bảo vệ người lái trong bài va chạm toàn phần bên hông ở vận tốc 60km/h và bài va chạm bên hông với trụ cứng (mô phỏng cây cối và cột đèn) ở vận tốc 32km/h đạt mức "Good" (Tốt) hoặc "Adequate" (Chấp nhận được).

Trong 2 hạng mục còn lại là Hệ thống hỗ trợ an toàn và Bảo vệ người đi đường dễ bị tổn thương, MG5 nhận về lần lượt 2,48/18 điểm (tương đương 13% tổng điểm) và 26.78/63 điểm (tương đương 42% tổng điểm).

Đơn vị thực hiện đánh giá ghi chú rằng nắp ca-pô hay khu vực bên dưới kính lái không được thiết kế một cách tối ưu nhằm bảo vệ người đi bộ hoặc người đi xe đạp khi tài xế không may gây tai nạn, cũng như hệ thống phanh tự động khẩn cấp hoạt động kém hiệu quả trong hầu hết tình huống giả định.

Hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên MG5 không làm tròn nhiệm vụ của mình (Ảnh: ANCAP).

Tại Việt Nam, MG5 là mẫu xe sử dụng hộp số tự động thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc hạng C, với giá niêm yết 523-588 triệu đồng cho phiên bản STD và LUX. Tuy nhiên, giá bán thực tế của sản phẩm này thường rẻ hơn khoảng 100 triệu đồng do được giảm giá tại đại lý.

Cuối tháng 9, MG Việt Nam giới thiệu mẫu sedan mang tên New MG5, thiết kế khác hoàn toàn so với MG5 được phân phối tại nước ta từ năm 2022. New MG5 được phân phối với 3 phiên bản là 1.5L MT, 1.5L CVT STD và 1.5L CVT Delux, giá bán lần lượt 399 triệu, 459 triệu và 499 triệu đồng.