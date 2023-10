E-Class 2024 LWB có chiều dài 5.092mm, tức hơn 143mm so với bản tiêu chuẩn. Trục cơ sở cũng được tăng thêm 132mm, lên mức 3.094mm. Những thông số này đã cải thiện đáng kể so với E-Class bản thường, nhưng vẫn còn khoảng cách so với dòng sedan đầu bảng của hãng là S-Class (Ảnh: Carscoops).